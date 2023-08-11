Украине надо наносить удары по РФ, но ее распад не нужен США и КНР – Загородний

Лишение России выходов к Черному морю и обеспечение выхода Украины к границам Грузии стало бы болезненным ударом для страны-агрессора, считает Тарас Загородний.

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Украина должна достигать своих целей за счет территорий России - Загородний / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот соцсети

Украина должна наносить удары по России, чтобы на переговорах был достигнут компромисс за счет российских территорий. В развале РФ не заинтересованы США и Китай, однако лишение страны-агрессора выхода к Черному морю и обеспечение выхода Украины к границам Грузии станет болезненным ударом для российского государства. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он сказал о том, что успех Украины на любых переговорах зависит от настойчивости Киева. Нужно наносить удары по территории России, чтобы обеспечить оптимальный для себя результат.

"Все будет упираться в активность Украины: чем больше она будет бить по территории России, действуя по принципу Аль Капоне "добрым словом и пистолетом всегда можно добиться больше, чем просто добрым словом", тем больше у нее будет шансов достичь совершенно другого результата – боевой ничьей, но за счет территорий России", - отметил Загородний.

По его мнению, США и Китай не заинтересованы в распаде России, однако существует способ нанесения серьезного для агрессора урона.

"У нас ошибочно говорят, что Российская Федерация должна развалиться. Это неправильно, потому что в этом не заинтересованы ни США, ни Китай. А вот лишение Российской Федерации выходов к Черному морю и обеспечение под разными соусами выхода Украины к границам Грузии (черноморское побережье не должно быть в руках РФ) будет очень болезненным для России, ведь так у нее исчезнет доступ к незамерзающему порту, и она утратит возможность манипулировать другими", - подчеркнул Тарас Загородний.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Взрывы в Москве

10 августа ночью под Москвой в Одинцово вспыхнул сильный пожар. Случилось возгорание склада одного из жилых комплексов. Очевидцы сообщили, что ранее слышали взрыв.

11 августа на Карамышевской набережной в Хорошово-Мневниках в Москве прогремел взрыв.

Выяснилось, что упал беспилотник. Оккупанты заявили, что якобы сбили БПЛА и обвинили в атаке Киев.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что ударов по Москве становится все больше, а их география расширяется.

По его словам, Россия должна вывести свои войска с территории украинского государства, чтобы обстановке в стране-агрессоре стала более спокойной.

Смотрите видео, в котором Загородний рассказал, почему Украине нужно бить по Москве:

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