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"Процесс распада РФ ускорится": Тука оценил шансы гражданской войны в РФ

Анна Ярославская
30 ноября 2023, 09:35
Люди младшего поколения живут в парадигме, что Россия – это нечто здоровенное, сверхмощное, непоколебимое, но на самом деле это не так.
Георгий Тука, Владимир Путин, Кремль
Георгий Тука сказал, что у него "нет страха перед "огромной и непоколебимой" страной" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В России может вспыхнуть региональная гражданская война. И совсем необязательно она начнется на границах с Украиной. Потенциальные зоны риска - Закавказье, Сибирь, Дальний Восток и Урал. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Люди младшего поколения живут в парадигме, что Россия – это нечто здоровенное, сверхмощное, непоколебимое. Но я прекрасно помню, как в 90-х годах на Урале губернатор Россель напечатал собственные деньги, как Татарстан и Башкортостан закрывали воздушное пространство для самолетов Аэрофлота, как население Калининграда высказалось за присоединение к Евросоюзу, как был начат процесс создания Дальневосточной народной республики. Поэтому у меня нет страха перед "огромной и непоколебимой" страной", - сказал Тука.

Он считает, что "из-за тупости кремлевских руководителей, которые прибегли к таким действиям в отношении Украины, процесс распада России на составные части ускорится".

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При этом Тука надеется, что ВСУ не будут заходить на территорию России.

"Даже в ночных фантазиях у меня не возникает желания, чтобы Украина оккупировала хотя бы часть Российской Федерации – извините, но на черта оно нам надо, когда своих проблем хватает", - добавил он.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Гражданская война в России

После поражения в войне против Украины страну-агрессора Россию ждет неминуемая гражданская война. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что кремлевский режим всерьез готовится к возможной гражданской войне в РФ. Для ее подавления может быть использована Росгвардия, которая получила на вооружение тяжелую бронированную технику, авиацию, системы противовоздушной обороны.

Распад России может произойти тогда, когда сама РФ не сможет поддерживать жизнеспособность регионов на нынешнем уровне или когда субъекты поймут, что они отдают Москве намного больше, чем получают. В один момент Якутия, Татарстан и Башкортостан или Северный Кавказ могут выйти из ее состава. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

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