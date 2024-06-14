Личное унижение Путина: ВСУ в шаге от финального удара по оккупантам в Крыму

ВСУ уже нанесли мощные удары по вражеской группировке на временно оккупированном полуострове, однако их ждет то, что станет "личной пощечиной" Путину.

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ВСУ ослабляют врага в Крыму, Путина ждет поражение / Коллаж: Главред, фото: flickr

Армия страны-агрессора России во временно оккупированном Крыму претерпела значительное ослабление, после едва ли не ежедневных атак ВСУ. Решающую роль в этом сыграли поставки американского вооружения, что позволило активизировать украинским силам кампанию по уничтожению российских средств ПВО и других военных целей РФ.

Как пишет эксперт Евразийского центра Atlantic Council Оливия Янчик, атаки ВСУ стали продолжением предыдущей серии из налетов, заставивших основную часть кораблей Черноморского флота России отступить из Крыма. Теперь же Кремль оказался под серьезной угрозой тотального упадка позиций РФ на полуострове, что станет личным унижением для Владимира Путина.

Янчик отмечает, что кроме постоянного истощения оборонительных возможностей России атаками на системы ПВО, аэродромы, радары, командные пункты и центры связи оккупантов, Украина также намерена изолировать Крым.

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Сейчас ВСУ нацелились на логистические пути Кремля с оккупированным полуостровом. Как сообщало Министерство обороны Великобритании, украинские авиаудары в конце мая повредили два железнодорожных парома на крымской стороне Керченского пролива, в результате чего они временно вышли из строя.

Это стало еще одним серьезным ударом, поскольку Москва стала зависеть от этих паромных переправ для пополнения снабжения своей армии в Крыму после серии украинских атак на Крымский мост, соединяющий полуостров со страной-агрессором. У оккупантов не осталось другого варианта, как возобновить транспортировку военных грузов через Крымский мост.

Но они начали бояться новых атак ВСУ, ведь такие инциденты уже случались, поэтому начали устанавливать защиту вокруг моста. Однако РФ не учла, что любые заграждения не являются реальным препятствием для ВСУ с американским вооружением в руках. Поэтому теперь уничтожение моста - лишь вопрос времени.

"Сейчас становится очевидным, что усиление авиаударных возможностей Украины ставит российские оккупационные силы в Крыму в опасное положение. Используя западные крылатые ракеты и военно-морские беспилотники отечественного производства, Украине уже удалось заставить большую часть российского Черноморского флота вывести из порта Севастополя в Крыму. Это также ограничило возможности российских военных кораблей действовать в западной части Черного моря", - говорится в статье.

Сейчас, по словам эксперта, Украина перешла к новому этапу. Под удар попадают средства ПВО России, а также простреливаются вражеские цели уже по всему полуострову.

Финальным и фактически фатальным ударом для оккупационных сил в Крыму может стать передача Украине истребителей F-16, которые западные партнеры обещали доставить уже этим летом. Тогда украинские военные смогут начать широкую кампанию против всей разветвленной военной инфраструктуры России, которая еще сохранилась.

Тогда российская армия окажется в шатком положении, а их позиции на временно оккупированном полуострове придут в упадок. Крым становится слабым звеном во вторжении России, которое Украина будет продолжать использовать, поэтому в результате Путин может потерять свою "самую большую гордость".

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Удары ВСУ по объектам оккупационных войск в Крыму

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины проводят успешные спецоперации в Крыму, нанося удары по военным объектам россиян, но часть из них остается тайной.

Накануне российские оккупанты понесли большие потери в личном составе и технике в результате атаки на Крым. Известно о поражении С-300/С-400 и дорогих радаров.

До этого в ВСУ сообщили также об ударах по ЗРК С-300 в Крыму. Украинские силы фактически "обнажили" часть подразделений и локаций, которые привлекаются к обстрелам Украины.

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