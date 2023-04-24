Китай дал заднюю: Пекин заявил об "уважении суверенитета" постсоветских стран

СМИ якобы неправильно интерпретируют позицию КНР по украинскому вопросу, утверждает Мао Нин.

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Пекин сделал заявление после скандальных слов китайского посла / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Официальный Пекин сделал заявление после скандальных слов посла Китая во Франции по поводу сомнений в суверенитете бывших советских республик, а также статуса Крыма.

Китай уважает суверенный статус государств всех бывших советских стран. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, сообщает AFP.

"Китай уважает статус суверенного государства республик-участниц после распада Советского Союза", – заявила она.

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По словам представителя МИД КНР, официальный Пекин также уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и "поддерживает цели и принципы Устава ООН".

"После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, которые установили дипломатические отношения с соответствующими государствами", – напомнила она.

Мао Нин при этом добавила, что СМИ якобы неправильно интерпретируют позицию КНР по украинскому вопросу и "сеют раздор" в отношениях между "Китаем и соответствующими странами".

Скандальное заявление дипломата из КНР

Ранее посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".

Китайский дипломат также сказал, что Крым был "российским изначально", но не уточнил, что имел в виду под началом.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление посла Китая во Франции по поводу сомнений в суверенитете бывших советских республик, а также статуса Крыма.

В ОП удивлены заявлением посла КНР во Франции, ведь Пекин щепетильно относится к своей истории. Об этом представитель Офиса президента написал в Twitter.

Во Франции заявили, что ошеломлены словами посла Китая Лу Шайе, который поставил под сомнение принадлежность оккупированного Крыма Украине.

Депутат от правящей партии "Возрождение" и председатель парламентской группы дружбы "Франция-Украина" Бенжамен Аддад в своем микроблоге в Twitter опубликовал заявление французского МИД, в котором говорится о том, что внешнеполитическое ведомства встревожено риторикой Шайе, усомнившегося в принадлежности Крыма Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

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