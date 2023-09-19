"Президент не сказал, что это сделает": у Байдена ответили, дадут ли Украине ATACAMS

США переживают, чтобы Украина не использовала американское оружие для ударов по территории РФ.

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В Белом доме продолжаются дискуссии на тему предоставления Украине ракет ATACMS / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В Белом доме еще не приняли решение, отправлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS. Дискуссии на эту тему продолжаются. Об этом сообщил координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби в интервью изданию Telegraph, которое было опубликовано в понедельник, 18 сентября.

"Здесь, в Соединенных Штатах, продолжается долгая дискуссия по поводу этих крылатых ракет большой дальности, и этот разговор продолжается, даже в это время, когда мы с вами сейчас говорим. Никакого решения еще не принято", - сказал Кирби, передает Голос Америки.

"Президент не сказал, что он это сделает. Но он продолжает хотеть, чтобы межведомственные органы рассмотрели вопросы ATACMS - Министерство обороны, Государственный департамент, Совет национальной безопасности. И мы собираемся это сделать. Этот вопрос не снят с повестки дня", - добавил Кирби.

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Также он подчеркнул, что США переживают, чтобы Украина не использовала американское оружие для ударов по территории РФ.

"Мы не поощряем и не хотим привести к нападениям на территорию России. Мы считаем, что война идет в Украине, и мы считаем, что именно там Украина должна сосредоточиться – на оккупированных Россией территориях внутри Украины. Мы считаем, что именно здесь идет борьба, и именно на этом мы хотим, чтобы было сосредоточено внимание", – сказал представитель Белого дома.

В то же время Кирби сказал, что президент Зеленский, как главнокомандующий своими вооруженными силами, "имеет право определять, где он наносит удар, а где - не наносит".

"Мы предоставляем им возможности, но в конечном счете решение за ним, и мы четко дали понять, что не хотим , чтобы предоставленные Соединенными Штатами средства ударяли по России", - отметил координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США.

Предоставление Украине ракет ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена все ближе к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. Пентагон отказывался давать ракеты украинскому государству, поскольку опасался истощения собственного запаса таких вооружений.

Как сообщает The Wall Street Journal, Байден пока не одобрил поставок Украине ракет ATACMS, но представители Белого дома уже заявили, что Вашингтон рассматривает возможность передачи такого вооружения этой осенью.

ABC News со ссылкой на источники сообщало, что США вероятно включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением.

Ракеты ATACMS приедут в Украину раньше, считает военный эксперт Олег Жданов. В интервью Главреду он рассказал о том, что западный мир будет помогать Украине, чтобы не допустить перелома на войне в пользу агрессора России.

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