Почему в СССР давали рыбий жир, а потом его резко запретили - объяснение удивит

В СССР рыбий жир сперва считали универсальным средством для укрепления детского иммунитета, но в 1970 году его внезапно запретили, указывает блогер.

Те, чье детство прошло в СССР, хорошо помнят густую маслянистую жидкость с резким запахом и вкусом - рыбий жир, который был обязательной добавкой в питании детей. Его давали дома и в детских садах, ведь считалось, что этот продукт может предупредить развитие многих заболеваний. О том, почему в СССР ели рыбий жир рассказал блогер, автор YouTube канала "Историк" в видео.

Как рыбий жир стал популярным

Блогер объясняет, что "рыбий жир сделал популярным еще в 19 веке датский фармацевт Петер Мёллер. Он его использовал как эффективное средство от архита". Именно ему удалось изобрести метод обработки, который нейтрализовал неприятный запах продукта.

"С этого момента рыбий жир стали воспринимать как универсальное средство от различных болезней, а также для поддержания здоровья и тонуса организма", - отмечает он.

Продукт содержал много жирных омега-кислот, которые стимулируют мозговую активность, улучшают память, укрепляют иммунитет. "По ложке ежедневно рыбий жир пили как больные люди, так и здоровые", - отмечает блогер.

Почему рыбий жир давали детям в СССР

Производство этой добавки активно развивалось во всем мире.

"С целью профилактики для укрепления иммунитета, педиатры всем без исключения детям назначали ежедневный прием по одной ложке рыбьего жира", - объясняет автор.

В то время еще не существовало капсул, поэтому продукт употребляли в виде плохо пахнущей жидкости.

"Дети от такого лечения были не в восторге", - подчеркивает блогер.

Почему в СССР запретили рыбий жир

В 1970 году ситуация кардинально изменилась.

"Рыбий жир запретили. Ученые нашли в нем вредные вещества, токсины", - рассказывает автор видео.

Причина заключалась в особенностях советского производства. "В Советском Союзе для удешевления производства рыбьего жира сырьем в основном выступали отходы рыбной промышленности, в которых содержалось немало не полезных, а наоборот вредных элементов", - объясняет блогер.

Такие вещества накапливались в организме и постепенно его отравляли.

"Для сравнения, в США рыбий жир добывался не из отходов рыбной промышленности, как в СССР, а из мяса рыбы. Он, конечно же, был намного дороже, но и намного полезнее советского", - отмечает автор.

Почему в СССР продавали рыбий жир

Запрет в СССР действовал семь лет.

"За это время была пересмотрена и усовершенствована технология его производства, в результате чего продукт стал безопасен и снова появился в продаже", - заключает блогер.

