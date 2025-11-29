Осенью или весной: когда лучше обрезать виноград

Вы узнаете:
Многие садоводы задаются вопросом, когда лучше обрезать виноград — осенью или весной. От этого напрямую зависит не только здоровье лозы, но и урожайность в следующем сезоне. Опытные виноградари уверены: важно не только выбрать правильное время, но и учесть климат региона и состояние растения.
Когда обрезать виноград осенью
Осенняя обрезка винограда проводится после первых морозов и полного опадания листьев, но до промерзания почвы. В южных областях это примерно через три недели после листопада, а в северных — сразу после первых заморозков, пишет портал На пенсии.
Если обрезать куст слишком рано, сразу после сбора урожая, лоза не успеет передать питательные вещества в многолетние побеги. В итоге растение теряет силы, а урожайность винограда снижается. Кроме того, ранняя обрезка лишает садовода крепких и жизнеспособных черенков для размножения.
Оптимальный вариант — дождаться, пока виноград завершит естественный цикл: листья опадут, и первые заморозки "остановят" сокодвижение. Тогда можно смело проводить позднюю осеннюю обрезку винограда, не опасаясь потери питательных веществ.
Весенняя обрезка: плюсы и минусы
Весной виноград активно "плачет" — из лозы выделяется сок, который вымывает полезные вещества и ослабляет куст. Поэтому весенняя обрезка винограда может нанести вред растению, особенно в регионах с нестабильной погодой.
Если вы всё же обрезаете виноград весной, делайте это как можно раньше — до начала активного сокодвижения. Но стоит помнить: осенняя обрезка чаще всего предпочтительнее, ведь она позволяет винограду легче перенести зиму и сохранить запасы питания.
Советы от опытных садоводов
Если виноград не укрывается на зиму, оставляйте более длинные побеги — на случай подмерзания почек.
В укрывных зонах не затягивайте обрезку до сильных морозов.
После обрезки виноград полезно обработать раствором медного купороса для профилактики болезней.
Лучше всего обрезать виноград осенью, после опадания листьев и перед промерзанием почвы. В этот период растение сохраняет максимум питательных веществ и легче переносит зиму.
