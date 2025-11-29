Осенью или весной: когда лучше обрезать виноград

Важно не только выбрать правильное время, но и учесть климат региона и состояние растения.

Когда лучше обрезать виноград / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

В чем плюсы обрезки винограда осенью

Как правильно обрезать виноград

Многие садоводы задаются вопросом, когда лучше обрезать виноград — осенью или весной. От этого напрямую зависит не только здоровье лозы, но и урожайность в следующем сезоне. Опытные виноградари уверены: важно не только выбрать правильное время, но и учесть климат региона и состояние растения.

Когда обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда проводится после первых морозов и полного опадания листьев, но до промерзания почвы. В южных областях это примерно через три недели после листопада, а в северных — сразу после первых заморозков, пишет портал На пенсии.

Если обрезать куст слишком рано, сразу после сбора урожая, лоза не успеет передать питательные вещества в многолетние побеги. В итоге растение теряет силы, а урожайность винограда снижается. Кроме того, ранняя обрезка лишает садовода крепких и жизнеспособных черенков для размножения.

Оптимальный вариант — дождаться, пока виноград завершит естественный цикл: листья опадут, и первые заморозки "остановят" сокодвижение. Тогда можно смело проводить позднюю осеннюю обрезку винограда, не опасаясь потери питательных веществ.

Весенняя обрезка: плюсы и минусы

Весной виноград активно "плачет" — из лозы выделяется сок, который вымывает полезные вещества и ослабляет куст. Поэтому весенняя обрезка винограда может нанести вред растению, особенно в регионах с нестабильной погодой.

Если вы всё же обрезаете виноград весной, делайте это как можно раньше — до начала активного сокодвижения. Но стоит помнить: осенняя обрезка чаще всего предпочтительнее, ведь она позволяет винограду легче перенести зиму и сохранить запасы питания.

Советы от опытных садоводов

Если виноград не укрывается на зиму, оставляйте более длинные побеги — на случай подмерзания почек.

В укрывных зонах не затягивайте обрезку до сильных морозов.

После обрезки виноград полезно обработать раствором медного купороса для профилактики болезней.

Лучше всего обрезать виноград осенью, после опадания листьев и перед промерзанием почвы. В этот период растение сохраняет максимум питательных веществ и легче переносит зиму.

Смотрите видео о том, когда лучше обрезать виноград:

Что известно о сайте На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". На сайте публикуются полезные советы на все случаи жизни.

