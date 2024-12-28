Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Украинцев призывают экономить свет из-за аварийных отключений.

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В Украине ввели экстренные отключения света / Коллаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

"Укрэнерго" ввело аварийные отключения в нескольких регионах

Какие области пострадали сегодня

28 декабря в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии, и жителей призывают экономить свет.

О введении экстренных отключений света сообщается на региональном сайте ДТЭК в Днепропетровской области и Telegram-каналах Сумыоблэнерго и Полтаваоблэнерго.

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"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии", - сообщили в ДТЭК.

В Днепропетровской области графики отключений пока не применяются.

"Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание!", - добавили энергетики.

Зато в Сумской области по указанию НЭК "Укрэнерго" с 15:00 до 18:00 действуют аварийные графики, обесточены 1 и 2 очереди.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

"Полтаваоблэнерго" сообщила, что на Полтавщине в течение дня также будут вводить экстренные отключения электричества.

"Внимание!" Получена команда от НЭК "Укрэнерго" о том, что ГПВ на сегодня отменено и получено распоряжение на введение ГАВ с 15:00 до 18:00 в объеме 2 очередей", - пояснили в компании.

Отключения света в Украине - что известно

Недавно Главред рассказал о графиках отключений электроэнергии на 28 декабря. Они будут действовать с 15:00 до 17:00.

Накануне, 27 декабря в ряде областей Украины начали отменять графики отключения электроэнергии. Рассказывалось, какие области вошли в список.

Также в Укрэнерго предупредили украинцев рассказали, сколько продлятся отключения света. Из-за атаки РФ вынужденно были введены меры ограничения потребления.

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Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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