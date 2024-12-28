"Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха

Ани Лорак опять раскритиковали в соцсетях.

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Ани Лорак попала под хейт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак посвятила своему жениху пост

Поклонники не одобряют выбор певицы

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но живет в стране-террористе РФ и молчит о войне в родной стране, поздравила своего жениха Исаака Виджраку с днем рождения.

На своей странице в соцсетях предательница опубликовала новый пост, в котором показала общие фото с Исааком и оставила подпись к ним.

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"С днем рождения, моя любовь! Ты принес мне свет во тьме, делаешь меня счастливой и заставляешь улыбаться. Давай танцевать во Вселенной, где нет времени, а есть только мы. Я люблю тебя!" - написала запроданка.

Отметим, подписчики Лорак не поддерживают выбор певицы и написали свое мнение о нем в комментариях.

"Хорошо пристроился, мне кажется, что Лорак достойна большего";

"Мне он тоже не нравится. К Ани неубедительные какие-то типы притягиваются";

"Очередного заграничного альфонса нашла, это талант!";

"Он не внушает доверия от слова совсем. Мутный типчик", - отметили фанаты.

Ани Лорак - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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