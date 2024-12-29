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Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

Анна Ярославская
29 декабря 2024, 03:33
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Если вы считаете, что у вас такое же хорошее зрение как у кошки, то эта головоломка не станет для вас проблемой.

Головоломка
У вас всего семь секунд, чтобы найти мышь / mirror.co.uk

Головоломки и оптические иллюзии — это хороший способ натренировать свой ум и зрение. Некоторые из них настолько сложны, что даже не все мастера решения головоломок могут с ними справиться.

В этой головоломке нужно будет сконцентрироваться и как следует напрячь зрение. Только обладатели зоркого глаза могут заметить испуганную мышь, прячущуюся от кошки.

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Итак, посмотрите внимательно на картинку. Все, что вам нужно сделать, это заметить мышь менее чем за семь секунд.

Чтобы сделать игру более увлекательной, попробуйте решить эту головоломку вместе с друзьями и членами семьи. Установите таймер и проверьте, у кого зрение острее.

На картинке вы увидите кошку, которая смотрит на кучу бревен, высматривая грызуна. Хотя обнаружить ее сложно, мышь точно спряталась среди бревен.

Если у вас не получается выполнить задачу, попробуйте мыслить нестандартно и тщательно изучите нижнюю левую часть изображения.

Если вы так и не смогли найти мышь, то вот правильный ответ: грызун спрятался под ветками.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред уже предлагал вам проявить находчивость и смекалку для решения хитрой головоломки. Этот ребус смогут решить лишь те, у кого прекрасное зрение - надо за 5 секунд найти три панды.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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оптическая иллюзия головоломки
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