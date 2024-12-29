Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где отличия между двумя снеговиками: на загадку дается всего 19 секунд

Алёна Воронина
29 декабря 2024, 05:32
204
Непросто будет заметить, чем отличаются два снеговика, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.
Загадка
Надо найти 3 различия между снеговиками за 19 секунд/ jagranjosh

Различные загадки, такие как головоломки или оптические иллюзии, являются очень хорошим способом как проверить свои интеллектуальные способности, так и потренировать свои навыки, улучшить сообразительность и обострить внимательность.

Если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет казаться легче всех предыдущих.

В следующей загадке нужно отыскать три различия между картинками, на которых изображен снеговик, пишет jagranjosh.

видео дня

Непросто будет заметить, какие именно детали отличают один рисунок от другого, ведь на первый взгляд они могут казаться абсолютно одинаковыми. Однако не стоит верить этому первому впечатлению, ведь оно обманчиво.

Хотя на первый взгляд оба изображения выглядят идентичными, это не так. Если хорошо присмотреться, становится очевидно, что кое-что отличается.

Во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на задание дается очень мало времени - всего 19 секунд. Мало кто сможет справиться настолько быстро.

Загадка
Нужно найти 3 отличия между снеговиками за 19 секунд/ jagranjosh

Хотя найти одно или два отличия легко, поиск всех отличий требует особого внимания.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет найти отличия между снеговиками/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятаны несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 12 секунд надо угадать, чем отличаются две уборщицы. Непросто будет понять, какие именно детали отличают одну картинку от другой.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

23:55Мир
Уничтожили и поразили 15 судов: ГУР - о том, как дроны Magura "прализировали" флот РФ

Уничтожили и поразили 15 судов: ГУР - о том, как дроны Magura "прализировали" флот РФ

22:48Украина
"Что бы там Путин ни сказал": Зеленский дал поручение правительству на фоне шантажа Фицо

"Что бы там Путин ни сказал": Зеленский дал поручение правительству на фоне шантажа Фицо

20:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфорт

Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфорт

В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

"Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха

"Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха

Куда переставить спичку, чтобы пример стал правильным: на загадку дается 9 секунд

Куда переставить спичку, чтобы пример стал правильным: на загадку дается 9 секунд

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Последние новости

06:42

Путин считает Трампа слабаком

06:00

"4−5 песен": появление Аллы Пугачевой на Рублевке - россияне никогда не забудут

05:32

Где отличия между двумя снеговиками: на загадку дается всего 19 секунд

04:52

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: ответ удивит многих

03:33

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
02:34

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

01:30

Шанс запрыгнуть в последний вагон: каким знакам зодиака повезет в конце года

28 декабря, суббота
23:55

РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

23:00

Проверьте свои сверхспособности: найдите незапертый замок за 5 секунд

Реклама
22:48

Уничтожили и поразили 15 судов: ГУР - о том, как дроны Magura "прализировали" флот РФ

22:21

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

22:20

Имеются механизмы, как заменить импорт электроэнергии из Словакии – Минэнерго

21:53

"В полиции ждут на допрос": Анна Седокова влипнула в беду - что случилось

21:42

Водители могут сэкономить до 2 л бензина: простой способ, как уменьшить расход топлива

21:21

В Тисе утонули двое мужчин - они заплатили за переправку в Румынию $7-10 тыс

20:27

Помогающие ВСУ иностранцы смогут получить временный вид на жительство в Украине

20:05

"Что бы там Путин ни сказал": Зеленский дал поручение правительству на фоне шантажа Фицо

19:04

Почему на Новый год пьют именно шампанское: история напитка удивит многих

19:00

РФ перешла к новой тактике ракетных ударов по Украине: анализ разведки Британии

18:56

МИД об угрозах Фицо: Украина платит немалые деньги за электроэнергию из Словакии

Реклама
18:51

Во многих областях объявили штормовое предупреждение: какой будет погода 29 декабря

17:57

Греция передаст Украине партию ракет малой дальности Sea Sparrow: что известно

17:44

Работник ТЦК кулаком разбил стекло в авто после наезда: детали инцидента на Киевщине

17:13

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

16:43

Путин извинился, но не за сбитый самолет: Зеленский позвонил президенту Алиеву

16:35

Креминь рассказал, сколько украинцы получили штрафов за нарушение языкового закона

16:25

Двух глав одним махом: правительство поддержало увольнение руководителей ОВА - о ком речь

15:54

Штурм РФ превратился в горы сожженной техники: где ВСУ провели успешный удар

15:24

"Прочный мир возможен": экс-посол Хербст назвал возможные сроки ввода миротворцев в Украину

15:06

"Часики тик-так": жена Григория Решетника намекнула на четвертого ребенка

15:03

В Украине вырос один из тарифов на электроэнергию: кому придется платить больше

14:58

Открыть в Украине новый фронт: Зеленский раскрыл поручение Путина для Фицо

14:41

Пропаганда скрывает правду: в ГУР раскрыли детали громкого взрыва под Москвой

14:40

Камалия похвасталась "не бедным" новым кавалером

14:28

В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

14:28

Гороскоп для Дев на 2025 год: большая любовь и рост доходовВидео

13:54

Смертельная авария в Киеве: водитель Tesla под градусом унесла две жизни - деталиФото

13:46

Зеленские совершили редкий выход в свет

13:43

Ресурс для обстрелов готов: в ЦПД предупредили об угрозе новых ударов по Украине

13:43

"Практически не изменился": Валерий Меладзе внезапно вернулся в РФ - детали

Реклама
13:12

"Нужны серьезные изменения": есть 2 способа деоккупации территорий Украины - Шарп

12:59

"Захватить большую территорию": враг хочет перерезать важную для ВСУ трассу - Ступак

12:53

Пока в Покровске "затишье перед бурей": какой капкан приготовили ВСУ врагу

12:34

Гороскоп для Близнецов на год: какие подарки Вселенной принесет 2025-йВидео

12:16

Потери около 785 тысяч военных: Сырский вышел с важным заявлением об армии РФ

12:10

От сигарет до волос: что категорически нельзя смывать в унитаз - полный список

11:44

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Козлам - обиды, Обезьянам - плохие времена

11:41

Антикоррупционеру Леменову избрана мера пресечения по делу об уклонении от армии – постановление суда

11:40

РФ попробует захватить больше территорий: есть 2 способа, как ее остановить - Шарп

11:26

Аналог железного купола: экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине защиту

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять