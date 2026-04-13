Не только лишние киловаты: что будет, если оставлять зарядку в розетке

Эксперты рассказали, как длительное нахождение зарядного устройства в розетке ускоряет износ внутренних компонентов.

Как простые привычки помогают избежать перегрева и продлить срок службы зарядного устройства / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Вы узнаете:

Почему зарядное устройство лучше выключать из розетки

Как перегрев влияет на срок службы

Чем поможет умная розетка

Пользователи смартфонов условно делятся на две группы: те, кто всегда выключает зарядное устройство из розетки после использования, и те, кто оставляет его подключенным постоянно.

Несмотря на удобство второго варианта, эксперты предупреждают — такая привычка может постепенно сокращать срок службы адаптера и повышать риски его неисправности.

Главред решил разобраться, действительно ли привычка оставлять зарядное устройство в розетке после использования может влиять на его долговечность и безопасность.

Как отмечает издание How-To Geek, даже в режиме простоя зарядное устройство продолжает находиться под напряжением. Это означает, что внутренние электронные компоненты остаются активными и испытывают постоянную минимальную нагрузку, которую в долгосрочной перспективе можно расценивать как электрический стресс.

Перегрев и износ компонентов

Одним из ключевых факторов износа электроники является температура. Даже незначительный, но непрерывный нагрев ускоряет деградацию компонентов, влияя на стабильность работы устройства.

В результате адаптер, который постоянно подключен к сети, может выходить из строя быстрее, чем тот, который используют только во время зарядки.

Специалисты отмечают, что со временем это может проявляться в виде нестабильной работы, снижения эффективности зарядки или полной потери работоспособности устройства.

Важно и то, что зарядные адаптеры обычно не подлежат ремонту — в случае поломки их приходится заменять полностью, что особенно ощутимо, если речь идет об оригинальных или быстрых зарядных устройствах.

Риски дешевых зарядок

Особое внимание эксперты обращают на дешевые или несертифицированные зарядные устройства. Из-за использования менее качественных компонентов они могут сильнее перегреваться и быть менее стабильными в работе.

В условиях постоянного подключения это повышает риск перегрева, короткого замыкания или других опасных сбоев.

Помимо технических аспектов, существует и бытовой фактор. Постоянно подключенный адаптер может мешать в быту, случайно повреждаться или создавать дополнительную нагрузку на розетку, особенно если расположен в проходе или в зоне активного использования.

Вывод

В целом специалисты сходятся во мнении, что хотя постоянно подключенное зарядное устройство не является критически опасным в краткосрочной перспективе, в долгосрочном периоде оно может быстрее изнашиваться и терять эффективность.

Почему нельзя оставлять зарядный блок в розетке — смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: How-To Geek How-To Geek — был основан в 2006 году и приобретен Valnet Inc. в 2023 году. Это популярное цифровое издание, которое ежемесячно охватывает миллионы читателей. Сайт предлагает пошаговые инструкции, советы и обзоры по различным технологическим темам, от настройки устройств до выбора новых гаджетов. Огромная библиотека статей и руководств помогает решать технические проблемы и позволяет читателям быть в курсе последних новостей в мире технологий.

