О чем вы узнаете:
- Почему нельзя оставлять ключ в замке на ночь
- Как это может навредить в чрезвычайной ситуации
- Какие есть способы защиты жилья
Многие украинцы имеют привычку на ночь оставлять ключ в дверном замке, считая, что это создает дополнительную защиту от грабителей. Однако на сайте Blikk предупреждают: такая привычка не только не защищает дом, но и может стать причиной трагедии в случае чрезвычайной ситуации.
Почему ключ в замке не спасет от воров
Многие считают, что ключ в замке заблокирует механизм, и воры не смогут открыть дверь своими отмычками. На самом деле для опытных грабителей это не является препятствием. Более того, в некоторых случаях это даже облегчает взлом.
Например, грабители используют метод "бампинга" — специально подготовленный ключ, по которому ударяют, чтобы выставить штифты замка в нужное положение. Если с другой стороны уже вставлен родной ключ, это может только помочь злоумышленнику быстрее открыть замок.
Как один ключ может стоить жизни
Наибольший риск оставленного ключа заключается не в ограблении, а в том, что невозможно быстро попасть в помещение снаружи. Это становится критическим в двух ситуациях:
Если в квартире произойдет пожар или утечка газа, спасатели не смогут быстро открыть дверь ключами, которые есть у родственников или соседей.
Если человеку внутри станет плохо и он не сможет подойти к двери, врачи "скорой" потеряют время, пытаясь взломать замок.
В чрезвычайной ситуации каждая секунда имеет значение, и даже малейшая задержка может иметь серьезные последствия, — предупреждают специалисты.
Как ключ в замке блокирует дверь
Оставленный ключ часто приводит к тому, что члены семьи, возвращающиеся поздно, не могут открыть дверь своим ключом. Большинство современных замков блокируются, если с внутренней стороны вставлен другой ключ. Тогда приходится обращаться к услугам специалиста, что стоит немалых денег и часто требует полной замены сердечника.
Как защитить дом без риска для жизни
Вместо сомнительных привычек специалисты советуют выбирать проверенные методы защиты:• Устанавливайте качественные замки с высоким классом взломостойкости.• Используйте дополнительные средства: сигнализацию, камеры наблюдения или датчики движения.• Храните ключи после закрытия дверей в специально отведенном месте рядом с выходом, но не в самом замке.
Настоящая безопасность зависит не от ложных рутин, а от эффективных мер. Качественный замок и надежная сигнализация стоят гораздо больше, чем ложное чувство безопасности, — подводят итог в blic.rs.
Об источнике: издание Blikk
Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
