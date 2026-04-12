Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

Марина Иваненко
12 апреля 2026, 15:59
Привычка оставлять ключ в замке может быть опасной. Как это сказывается на безопасности жилья, почему это мешает в чрезвычайных ситуациях и как правильно защитить дом.
Ключ в замке / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему нельзя оставлять ключ в замке на ночь
  • Как это может навредить в чрезвычайной ситуации
  • Какие есть способы защиты жилья

Многие украинцы имеют привычку на ночь оставлять ключ в дверном замке, считая, что это создает дополнительную защиту от грабителей. Однако на сайте Blikk предупреждают: такая привычка не только не защищает дом, но и может стать причиной трагедии в случае чрезвычайной ситуации.

Почему ключ в замке не спасет от воров

Многие считают, что ключ в замке заблокирует механизм, и воры не смогут открыть дверь своими отмычками. На самом деле для опытных грабителей это не является препятствием. Более того, в некоторых случаях это даже облегчает взлом.

Например, грабители используют метод "бампинга" — специально подготовленный ключ, по которому ударяют, чтобы выставить штифты замка в нужное положение. Если с другой стороны уже вставлен родной ключ, это может только помочь злоумышленнику быстрее открыть замок.

Как один ключ может стоить жизни

Наибольший риск оставленного ключа заключается не в ограблении, а в том, что невозможно быстро попасть в помещение снаружи. Это становится критическим в двух ситуациях:

Если в квартире произойдет пожар или утечка газа, спасатели не смогут быстро открыть дверь ключами, которые есть у родственников или соседей.

Если человеку внутри станет плохо и он не сможет подойти к двери, врачи "скорой" потеряют время, пытаясь взломать замок.

В чрезвычайной ситуации каждая секунда имеет значение, и даже малейшая задержка может иметь серьезные последствия, — предупреждают специалисты.

Видео о том, что делать, если ключ застрял в замке, можно посмотреть здесь:

Как ключ в замке блокирует дверь

Оставленный ключ часто приводит к тому, что члены семьи, возвращающиеся поздно, не могут открыть дверь своим ключом. Большинство современных замков блокируются, если с внутренней стороны вставлен другой ключ. Тогда приходится обращаться к услугам специалиста, что стоит немалых денег и часто требует полной замены сердечника.

Как защитить дом без риска для жизни

Вместо сомнительных привычек специалисты советуют выбирать проверенные методы защиты:• Устанавливайте качественные замки с высоким классом взломостойкости.• Используйте дополнительные средства: сигнализацию, камеры наблюдения или датчики движения.• Храните ключи после закрытия дверей в специально отведенном месте рядом с выходом, но не в самом замке.

Настоящая безопасность зависит не от ложных рутин, а от эффективных мер. Качественный замок и надежная сигнализация стоят гораздо больше, чем ложное чувство безопасности, — подводят итог в blic.rs.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: издание Blikk

Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

16:44Синоптик
Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

16:30Мир
В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

15:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

"Лучше бы была попрошайкой": предательница Лолита опустила особенную дочь

"Лучше бы была попрошайкой": предательница Лолита опустила особенную дочь

Последние новости

16:44

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

16:30

Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

16:29

Расстрел пленных бойцов ВСУ на Пасху: РФ готовит циничную провокацию

16:15

Чистотел спасает огород: почему его ни в коем случае нельзя уничтожать

16:03

"Торонто мне не зашло": жена Остапчука назвала причину их эмиграции

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
15:59

Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

15:15

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

15:09

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок

14:43

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

Реклама
14:36

Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

14:14

"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

14:04

Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не всеВидео

13:42

Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

13:29

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

12:54

Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенностьВидео

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

Реклама
11:07

Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

10:48

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с ПасхойВидео

09:54

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

09:32

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

08:48

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

08:46

Трамп пригрозил Китаю "большими проблемами": в чем США подозревают КНР

07:49

Переговоры США с Ираном завершились без соглашения: Вэнс раскрыл, что помешало

05:54

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

05:10

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

04:31

Как быстро почистить кондиционер дома: простой способ, который удалит 99% пыли

03:25

Бен Аффлек решился на сумасшедший подарок для Джей Ло

02:20

С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадкиВидео

01:30

Учёные NASA ошеломили открытием: на Марсе обнаружена гигантская "паучья сеть"

11 апреля, суббота
23:43

Россияне нарушили пасхальное перемирие - Генштаб раскрыл подробности

22:55

Синоптики удивили прогнозом на Пасху: погода в Киеве резко изменится

22:33

Что означает слово "запопадливый" — правильный ответ знают единицыВидео

21:46

Весенние хитрости для сада: три простых шага в апреле удивят результатомВидео

21:00

Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФФото

20:37

"Трамп будет давить": тревожный сценарий окончания войны с капитуляцией

20:25

Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

Реклама
20:05

Украину накрыла жесткая магнитная буря

20:00

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

19:39

Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

19:10

Россия тестирует новые дроны в Харькове и Одессе: Коваленко про угрозумнение

18:36

Секрет чистой одежды: как удалить стойкие пятна всего двумя вещами из кухниВидео

18:34

Трамп неожиданно заявил о разминировании Ормузского пролива и разгроме Ирана

18:26

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

17:50

Солнечная панель будущего: энергия не только от солнца, а и от дождя

17:28

РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

17:25

Стирка по цене золота: 6 ошибок, которые незаметно опустошают кошелек

