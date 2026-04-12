Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

Привычка оставлять ключ в замке может быть опасной. Как это сказывается на безопасности жилья, почему это мешает в чрезвычайных ситуациях и как правильно защитить дом.

Ключ в замке / Коллаж: Главред, скриншоты

Многие украинцы имеют привычку на ночь оставлять ключ в дверном замке, считая, что это создает дополнительную защиту от грабителей. Однако на сайте Blikk предупреждают: такая привычка не только не защищает дом, но и может стать причиной трагедии в случае чрезвычайной ситуации.

Почему ключ в замке не спасет от воров

Многие считают, что ключ в замке заблокирует механизм, и воры не смогут открыть дверь своими отмычками. На самом деле для опытных грабителей это не является препятствием. Более того, в некоторых случаях это даже облегчает взлом.

Например, грабители используют метод "бампинга" — специально подготовленный ключ, по которому ударяют, чтобы выставить штифты замка в нужное положение. Если с другой стороны уже вставлен родной ключ, это может только помочь злоумышленнику быстрее открыть замок.

Как один ключ может стоить жизни

Наибольший риск оставленного ключа заключается не в ограблении, а в том, что невозможно быстро попасть в помещение снаружи. Это становится критическим в двух ситуациях:

Если в квартире произойдет пожар или утечка газа, спасатели не смогут быстро открыть дверь ключами, которые есть у родственников или соседей.

Если человеку внутри станет плохо и он не сможет подойти к двери, врачи "скорой" потеряют время, пытаясь взломать замок.

В чрезвычайной ситуации каждая секунда имеет значение, и даже малейшая задержка может иметь серьезные последствия, — предупреждают специалисты.

Как ключ в замке блокирует дверь

Оставленный ключ часто приводит к тому, что члены семьи, возвращающиеся поздно, не могут открыть дверь своим ключом. Большинство современных замков блокируются, если с внутренней стороны вставлен другой ключ. Тогда приходится обращаться к услугам специалиста, что стоит немалых денег и часто требует полной замены сердечника.

Как защитить дом без риска для жизни

Вместо сомнительных привычек специалисты советуют выбирать проверенные методы защиты:• Устанавливайте качественные замки с высоким классом взломостойкости.• Используйте дополнительные средства: сигнализацию, камеры наблюдения или датчики движения.• Храните ключи после закрытия дверей в специально отведенном месте рядом с выходом, но не в самом замке.

Настоящая безопасность зависит не от ложных рутин, а от эффективных мер. Качественный замок и надежная сигнализация стоят гораздо больше, чем ложное чувство безопасности, — подводят итог в blic.rs.

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

