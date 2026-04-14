Испортят вкус и посуду: какие продукты нельзя готовить в нержавеющей стали

Вы узнаете:
- Почему томатный соус вредит посуде
- Как избежать прилипания пищи
- Какую посуду выбрать для разных блюд
Посуда из нержавеющей стали остается одной из самых популярных на кухне благодаря прочности, долговечности и устойчивости к коррозии. В то же время эксперты предупреждают: этот материал имеет свои ограничения, особенно при контакте с определенными продуктами, пишет realsimple.
Главред решил разобраться, какие продукты лучше не готовить в ней, чтобы избежать испорченных блюд.
Томатные соусы
В частности, блюда с высокой кислотностью, такие как томатные соусы, могут вступать в реакцию с поверхностью нержавеющей стали. Это не только влияет на внешний вид посуды, вызывая обесцвечивание, но и в некоторых случаях способствует высвобождению микрочастиц никеля и хрома.
Именно поэтому для приготовления томатных блюд рекомендуется выбирать эмалированную или чугунную посуду, а также сковородки с антипригарным покрытием.
Яйца
Еще одна распространенная проблема — приготовление яиц. Без правильного разогрева и достаточного количества жира они легко прилипают к стальной поверхности. Это затрудняет процесс приготовления и портит вид блюда. В таких случаях лучше использовать антипригарные или хорошо "заправленные" чугунные сковороды.
Блины
Похожая ситуация возникает и с блинами. Тонкие и нежные блины часто рвутся и прилипают к нержавеющей стали, что затрудняет их переворачивание. Для равномерного обжаривания идеально подходят антипригарные поверхности или чугун.
Стейк
Что касается мяса, то хотя нержавеющая сталь выдерживает высокие температуры, для идеального стейка с хрустящей корочкой специалисты советуют использовать гриль или специализированные сковородки с толстым дном. Это позволяет добиться лучшей карамелизации без излишков жира и обеспечивает более равномерное приготовление.
Рыба
Этот материал также не лучший выбор для нежной рыбы. Филе легко прилипает к поверхности, может разваливаться при переворачивании и терять аппетитный вид. В таких случаях целесообразнее выбрать антипригарную посуду или хорошо подготовленную чугунную сковороду.
How to cook in a stainless steel pan without sticking — see the video.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред