Испортят вкус и посуду: какие продукты нельзя готовить в нержавеющей стали

Эксперты рассказали, какие продукты не следует готовить в посуде из нержавеющей стали, чтобы избежать нежелательных реакций.

Почему нержавеющая сталь не всегда подходит для повседневного приготовления пищи

Посуда из нержавеющей стали остается одной из самых популярных на кухне благодаря прочности, долговечности и устойчивости к коррозии. В то же время эксперты предупреждают: этот материал имеет свои ограничения, особенно при контакте с определенными продуктами, пишет realsimple.

Главред решил разобраться, какие продукты лучше не готовить в ней, чтобы избежать испорченных блюд.

Томатные соусы

В частности, блюда с высокой кислотностью, такие как томатные соусы, могут вступать в реакцию с поверхностью нержавеющей стали. Это не только влияет на внешний вид посуды, вызывая обесцвечивание, но и в некоторых случаях способствует высвобождению микрочастиц никеля и хрома.

Именно поэтому для приготовления томатных блюд рекомендуется выбирать эмалированную или чугунную посуду, а также сковородки с антипригарным покрытием.

Яйца

Еще одна распространенная проблема — приготовление яиц. Без правильного разогрева и достаточного количества жира они легко прилипают к стальной поверхности. Это затрудняет процесс приготовления и портит вид блюда. В таких случаях лучше использовать антипригарные или хорошо "заправленные" чугунные сковороды.

Блины

Похожая ситуация возникает и с блинами. Тонкие и нежные блины часто рвутся и прилипают к нержавеющей стали, что затрудняет их переворачивание. Для равномерного обжаривания идеально подходят антипригарные поверхности или чугун.

Стейк

Что касается мяса, то хотя нержавеющая сталь выдерживает высокие температуры, для идеального стейка с хрустящей корочкой специалисты советуют использовать гриль или специализированные сковородки с толстым дном. Это позволяет добиться лучшей карамелизации без излишков жира и обеспечивает более равномерное приготовление.

Рыба

Этот материал также не лучший выбор для нежной рыбы. Филе легко прилипает к поверхности, может разваливаться при переворачивании и терять аппетитный вид. В таких случаях целесообразнее выбрать антипригарную посуду или хорошо подготовленную чугунную сковороду.

Читайте также:

