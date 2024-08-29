Буданов на фоне годовщины 'Иловайского котла': компромисс с Путиным - ловушка

Сегодня исполняется десять лет с тех пор, как Украину потрясла страшная весть о коварном расстреле украинских военных.

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Буданов подчеркнул, что компромисс с Путиным - ловушка / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Одна из самых страшных для украинской армии битв в 2014 году под Иловайском превратилась в самую масштабную трагедию во времена АТО (ООС). Тогда эти события стали важным уроком, что любой компромисс с Путиным - ловушка. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Обращаясь к сотрудникам и сотрудницам военной разведки, Буданов напомнил, что, 29 августа является важной датой для каждого из них - День памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Сегодня исполняется десять лет с тех пор, как Украину потрясла страшная весть о коварном расстреле украинских военных, путь которых пролегал через подсолнечное поле. Поэтому традиционным символом памятного дня стал подсолнечник", - подчеркнул он. видео дня

Начальник разведки также напомнил об ожесточенных боях между украинскими защитниками и захватчиками РФ под Иловайском в течение месяца и обещанном "зеленом коридоре", который стал для сотен военных и добровольцев дорогой смерти.

"Российские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение, расстреляв украинские колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести. Тогда эти события стали огромным уроком - Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним - это ловушка", - подчеркнул Буданов.

Иловайская трагедия В конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, подмога так и не поступила. Тем временем российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. По информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 300 попали в плен, около 160 считаются пропавшими без вести. По данным военных экспертов, количество погибших может составлять до двух тысяч. Кроме того, ВСУ понесли потери в вооружении и военной технике на сумму 300 млн грн. В августе 2018 года Организация Объединенных Наций к четвертой годовщине кровавых боев за Иловайск представила на суд общественности свой отчет о нарушении прав человека во время событий августа 2014 года на Донбассе. Он основывается на 80 интервью с гражданскими Иловайска и близлежащих сел, а также с бывшими военнопленными. В докладе ООН приводятся свидетельства, что некоторых украинских военнослужащих и добровольцев, раненых в бою, боевики добивали на поле боя.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщают аналитики Deep State, российская оккупационная армия имеет успехи в Донецкой области - они продвинулись в районах шести населенных пунктов.

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что на Покровском направлении украинским войскам лучше отойти на более выгодные позиции.

Кроме того, военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что армия РФ вышла на границу Гродовка - Новогродовка и повернула на юг - на Селидово.

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