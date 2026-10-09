Формула Путина для Европы: эксперт объяснил, от чего зависит следующий шаг Кремля

Реакцию администрации Трампа на возможную активацию пятой статьи НАТО сейчас невозможно спрогнозировать.

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Вывод войск США из Европы Кремль может воспринять как приглашение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, скриншот

Главное из заявления Горбача:

Ядерный шантаж Путина - это спецоперация

Реакцию администрации Трампа на угрозу Европе не спрогнозировать

Уход США из Европы Кремль может воспринять как "приглашение"

Ядерные угрозы Кремля остаются инструментом давления, а их дальнейшее развитие определит поведение стран Альянса. При этом частичный уход американских войск из Европы в Москве могут воспринять как сигнал к действию. Об этом рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду.

Логику российского руководства эксперт связывает с профессиональным прошлым хозяина Кремля и его окружения.

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"Как спецслужбист, Путин и его ближайшие соратники мыслят спецоперациями, поэтому все это - операции. Шантаж остается шантажом, но дальше все будет зависеть от реакции тех, против кого этот шантаж направлен, то есть от реакции НАТО", - подчеркивает Горбач.

Сценарий реального ядерного удара аналитик лично считает невероятным. Главная неопределенность, по его мнению, находится по другую сторону - в том, как угрозы воспримут на Западе.

"Но поверят ли в это лидеры стран НАТО и ядерных держав и как они в таком случае будут себя вести - я не знаю", - признает эксперт.

Реакция Вашингтона - неизвестная величина

Отдельный вопрос - встанут ли Соединенные Штаты на защиту европейских союзников в случае реальной угрозы со стороны России.

"Пятая статья в таком случае будет активирована, но реакция администрации Трампа непонятна и не поддается прогнозированию. Я не знаю, как они отреагируют", - отметил Горбач.

По словам эксперта, Вашингтон сейчас увяз в войне в Персидском заливе, а своим главным стратегическим соперником считает Китай. Приоритеты американской политики все больше смещаются с европейского направления.

"Их геостратегические цели сосредоточены не в Европе. Штаты фактически заявили о намерениях и планах по крайней мере частично вывести свои вооруженные силы из Европы. И все это в Кремле может восприниматься как приглашение к вступлению в Европу", - предупреждает аналитик.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Формула Путина: американцев вон, украинцев - под контроль

Чтобы объяснить возможный замысел Кремля, эксперт обращается к истокам Североатлантического альянса.

"Когда первый генеральный секретарь НАТО лорд Исмей в 1949 году формулировал миссию НАТО, он говорил, что Альянс нужен для того, чтобы держать американцев в Европе, русских - за пределами Европы, а немцев - под контролем. Сейчас у Путина может быть своя формула будущего устройства Европы, новое российское видение европейской безопасности", - считает Горбач.

Суть этого замысла, по оценке аналитика, - зеркальное переворачивание классической трансатлантической логики.

"Держать американцев за пределами Европы, россиян - в Европе, а украинцев - под контролем или в составе России. Вот, в принципе, две стратегии: прежняя западная и нынешняя российская", - подытожил эксперт. Рекомендуем: Путин готовит почву для операции в Балтии: как НАТО может сорвать план Кремля

Война России и НАТО - новости

Как писал Главред со ссылкой на El Mundo, страна-агрессор Россия готовит операцию с ударными беспилотниками против Испании, Франции или Италии. Запускать дроны планируют с торговых судов в международных водах. Американская разведка собрала данные об этих планах Кремля и передала их нескольким европейским правительствам, а Париж, Мадрид и Рим получили отдельное предупреждение о возможной подготовке атаки против одной из трех стран.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на поражение Москвы в войне против Украины. По мнению Фицо, Европа сейчас как никогда близка к масштабной войне, которая может выйти за пределы украинского конфликта.

Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

В свою очередь, диктатор РФ Владимир Путин заявил, что у России якобы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и призвал другие страны "жить дружно".

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О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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