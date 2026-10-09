Формула Путина для Европы: эксперт объяснил, от чего зависит следующий шаг Кремля

Главное из заявления Горбача:
- Ядерный шантаж Путина - это спецоперация
- Реакцию администрации Трампа на угрозу Европе не спрогнозировать
- Уход США из Европы Кремль может воспринять как "приглашение"
Ядерные угрозы Кремля остаются инструментом давления, а их дальнейшее развитие определит поведение стран Альянса. При этом частичный уход американских войск из Европы в Москве могут воспринять как сигнал к действию. Об этом рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду.
Логику российского руководства эксперт связывает с профессиональным прошлым хозяина Кремля и его окружения.
"Как спецслужбист, Путин и его ближайшие соратники мыслят спецоперациями, поэтому все это - операции. Шантаж остается шантажом, но дальше все будет зависеть от реакции тех, против кого этот шантаж направлен, то есть от реакции НАТО", - подчеркивает Горбач.
Сценарий реального ядерного удара аналитик лично считает невероятным. Главная неопределенность, по его мнению, находится по другую сторону - в том, как угрозы воспримут на Западе.
"Но поверят ли в это лидеры стран НАТО и ядерных держав и как они в таком случае будут себя вести - я не знаю", - признает эксперт.
Реакция Вашингтона - неизвестная величина
Отдельный вопрос - встанут ли Соединенные Штаты на защиту европейских союзников в случае реальной угрозы со стороны России.
"Пятая статья в таком случае будет активирована, но реакция администрации Трампа непонятна и не поддается прогнозированию. Я не знаю, как они отреагируют", - отметил Горбач.
По словам эксперта, Вашингтон сейчас увяз в войне в Персидском заливе, а своим главным стратегическим соперником считает Китай. Приоритеты американской политики все больше смещаются с европейского направления.
"Их геостратегические цели сосредоточены не в Европе. Штаты фактически заявили о намерениях и планах по крайней мере частично вывести свои вооруженные силы из Европы. И все это в Кремле может восприниматься как приглашение к вступлению в Европу", - предупреждает аналитик.
Формула Путина: американцев вон, украинцев - под контроль
Чтобы объяснить возможный замысел Кремля, эксперт обращается к истокам Североатлантического альянса.
"Когда первый генеральный секретарь НАТО лорд Исмей в 1949 году формулировал миссию НАТО, он говорил, что Альянс нужен для того, чтобы держать американцев в Европе, русских - за пределами Европы, а немцев - под контролем. Сейчас у Путина может быть своя формула будущего устройства Европы, новое российское видение европейской безопасности", - считает Горбач.
Суть этого замысла, по оценке аналитика, - зеркальное переворачивание классической трансатлантической логики.
"Держать американцев за пределами Европы, россиян - в Европе, а украинцев - под контролем или в составе России. Вот, в принципе, две стратегии: прежняя западная и нынешняя российская", - подытожил эксперт.
Война России и НАТО - новости
Как писал Главред со ссылкой на El Mundo, страна-агрессор Россия готовит операцию с ударными беспилотниками против Испании, Франции или Италии. Запускать дроны планируют с торговых судов в международных водах. Американская разведка собрала данные об этих планах Кремля и передала их нескольким европейским правительствам, а Париж, Мадрид и Рим получили отдельное предупреждение о возможной подготовке атаки против одной из трех стран.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией после провала стратегии, направленной на поражение Москвы в войне против Украины. По мнению Фицо, Европа сейчас как никогда близка к масштабной войне, которая может выйти за пределы украинского конфликта.
Американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.
В свою очередь, диктатор РФ Владимир Путин заявил, что у России якобы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и призвал другие страны "жить дружно".
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О персоне: Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
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