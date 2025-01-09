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Цена на некоторые продукты резко "подскочит": украинцам сказали, что подорожает

Мария Николишин
9 января 2025, 11:34
864
На ценообразование влияют немало факторов.
Цена на некоторые продукты резко 'подскочит': украинцам сказали, что подорожает
Цены на продукты / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • В Украине вырастут цены на ряд продуктов
  • Увеличение цен стоит ожидать уже весной
  • На ценообразование влияют: погода, технологии аграриев, война

В 2025 году в Украине вырастут цены сразу на несколько видов продуктов. Об этом сообщил нардеп Иван Чайковский в эфире телемарафона.

По его словам, увеличение цен на базовые продукты стоит ожидать уже весной.

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Нардеп добавил, что в частности, подорожают:

  • шоколад (до 80-85 гривен за плитку);
  • овощи, особенно - картофель;
  • фрукты;
  • хлеб;
  • макаронные изделия.

Чайковский отметил, что на ценообразование влияют немало факторов. В частности, погода и климатические условия, технологии аграриев и война.

"Сегодня аграрному сектору нужно переориентироваться фактически в своем производстве", - подчеркнул он.

Нардеп также добавил, что на стоимость продукции влияют логистика, переработка, налоги, цены на электроэнергию и топливо, нехватка рабочих рук. Также важным фактором является хранение продуктов, особенно овощей, потому что они больше всего подорожали.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, средняя цена на эспрессо в Украине выросла на 11% за год и составляет 31 гривну за чашку. А с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину эспрессо подорожало в более чем 1,7 раза.

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили сообщил, что цены на молоко-сырье в Украине стабилизируются вследствие сокращения объемов экспорта биржевых товаров в период затишья на мировом рынке молока в период празднования Рождества и Нового года.

Кроме того, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в первой половине года в Украине могут вырасти цены на продукты на 10-20%. Повышение тарифа на транспортировку газа спровоцирует скачок цен практически на все товары и услуги.

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Кто такой Иван Чайковский?

Иван Адамович Чайковский (род. 29 мая 1972, с. Настасов, Тернопольский район, Тернопольская область) - украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины 9-го созыва. Член депутатской группы "За будущее". Секретарь комитета аграрной политики и земельных отношений в Верховной Раде Украины IX созыва (избран 29 августа 2019 года), пишет Википедия.

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