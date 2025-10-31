Жена молчуна Игоря Николаева публично унизила его - что произошло

Юлия Проскурякова просила помощи у фанатов.

Юлия Проскурякова плохо себя чувствует / коллаж: Главред, фото: t.me, Игорь Николаев

Кратко:

Юлия Проскурякова попросила помощи у поклонников

Чем она обидела мужа

Жена российского певца и композитора Игоря Николаева, который молчит о террористической войне в Украине, Юлия Проскурякова улетела в Пекин и там заболела. Артистка обращалась к поклонникам и просила о помощи с лекарствами.

Как сообщают росСМИ, коллега Николаева раскритиковал поступок Юлии, ведь она могла унизить мужа своим поведением.

Кстати, вскоре Проскурякова удалила свое сообщение, что вызвало много вопросов у поклонников. Коллега артистка отметил, что поведение певицы недопустимо, ведь она должна обращаться за помощью только к мужу.

Как Юлия Проскурякова унизила мужа / фото: скрин t.me/Ego_svita/

"Если это не пиар какой-то и не очередные пробы на роль, то зря Юлечка так сделала. Она что, не понимает, что таким образом унижает и обижает супруга? Игорь — обеспеченный человек, он ей что, не может нанять хорошего переводчика или доктора? Получается, что он не заботится о жене. Очень некрасивая ситуация", — сказала источник.

Игорь Николаев с семьей / фото: t.me, Игорь Николаев

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

