Жена молчуна Игоря Николаева публично унизила его - что произошло

Кратко:
- Юлия Проскурякова попросила помощи у поклонников
- Чем она обидела мужа
Жена российского певца и композитора Игоря Николаева, который молчит о террористической войне в Украине, Юлия Проскурякова улетела в Пекин и там заболела. Артистка обращалась к поклонникам и просила о помощи с лекарствами.
Как сообщают росСМИ, коллега Николаева раскритиковал поступок Юлии, ведь она могла унизить мужа своим поведением.
Кстати, вскоре Проскурякова удалила свое сообщение, что вызвало много вопросов у поклонников. Коллега артистка отметил, что поведение певицы недопустимо, ведь она должна обращаться за помощью только к мужу.
"Если это не пиар какой-то и не очередные пробы на роль, то зря Юлечка так сделала. Она что, не понимает, что таким образом унижает и обижает супруга? Игорь — обеспеченный человек, он ей что, не может нанять хорошего переводчика или доктора? Получается, что он не заботится о жене. Очень некрасивая ситуация", — сказала источник.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.
А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.
Вас может заинтересовать:
- "Он ее выбрал": участница "Холостяка" слила правду о Цимбалюке
- "Уже не отличить": дочь Ани Лорак стала ее копией
- "Старшая дочь предложила": Ольга Сумская попала в громкий скандал
О персоне: Игорь Николаев
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред