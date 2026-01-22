США на следующей неделе примут оборонный бюджет: сколько денег заложили для Украины

Также Конгресс готовится ратифицировать сильные гарантии безопасности для Украины.

Сенат США на следующей неделе примет закон об оборонном финансировании

В законе заложено сотни миллионов долларов помощи Украине

Кроме того, Конгресс готовится ратифицировать сильные гарантии безопасности для Украины

Сенат Соединенных Штатов на следующей неделе рассмотрит и примет закон об оборонном финансировании, который предусматривает ассигнования непосредственной помощи Украине.

Об этом заявил ведущий сенатор от Демократической партии США во время Украинского завтрака в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, Конгресс должен завершить работу над законопроектом об оборонных и разведывательных ассигнованиях, и в нем будет заложено финансирование для поддержки Украины.

Кунс подчеркнул, что речь идет о сотнях миллионов долларов, что станет важным публичным сигналом солидарности с Киевом.

"Многие из вас знают, что в Конгрессе Соединенных Штатов есть незавершенная работа. На следующей неделе мы примем законопроект об оборонных ассигнованиях в отношении оборонных и разведывательных ассигнований. Он будет включать финансирование непосредственной помощи США Украине. Я считаю, что это важный публичный сигнал - сотни миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что американскому Конгрессу нужно быть готовым ратифицировать сильные гарантии безопасности для Украины, чтобы подтвердить долгосрочную поддержку в противостоянии российской агрессии.

Когда Трамп может закончить войну в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" и главы благотворительного фонда "Новая дорога" Валерия Клочко, президент США настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине.

По его мнению, ключевые события в переговорном процессе с участием Дональда Трампа могут произойти уже в ближайшие недели. Он добавил, что для Трампа завершение войны в Украине - это не финальная точка, а лишь предпосылка для реализации его стратегии в отношении Китая.

Всемирный экономический форум в Давосе 2026 - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Давос 22 января. По данным Axios, украинский лидер хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума перед тем, как спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву.

Трамп уже выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в своей речи коснулся войны России против Украины, контактов с Владимиром Путиным и анонсировал предстоящий разговор с Зеленским. Трамп заявил, что общается с Путиным, который якобы готов подписать мирное соглашение.

Кроме того, в Давосе продолжается заседание по созданию "Совета мира" президентом США Дональдом Трампом. Там присутствуют лидеры и высокопоставленные чиновники из многих стран мира. Во время выступления на инаугурационном заседании "Совета мира" американский лидер заявил, что сегодня мир богаче, безопаснее и намного мирнее, чем это было всего год назад.

Что известно о форуме в Давосе Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF) — это ежегодная международная встреча, которая проходит в январе в швейцарском курортном городке Давос. Мероприятие собирает ведущих мировых лидеров в политике, бизнесе, науке, технологиях и общественных организациях для обсуждения глобальных вызовов и формирования стратегий для их решения.

