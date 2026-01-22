Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

США на следующей неделе примут оборонный бюджет: сколько денег заложили для Украины

Инна Ковенько
22 января 2026, 13:36
151
Также Конгресс готовится ратифицировать сильные гарантии безопасности для Украины.
США на следующей неделе примут оборонный бюджет:
США на следующей неделе примут оборонный бюджет: / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Сенат США на следующей неделе примет закон об оборонном финансировании
  • В законе заложено сотни миллионов долларов помощи Украине
  • Кроме того, Конгресс готовится ратифицировать сильные гарантии безопасности для Украины

Сенат Соединенных Штатов на следующей неделе рассмотрит и примет закон об оборонном финансировании, который предусматривает ассигнования непосредственной помощи Украине.

Об этом заявил ведущий сенатор от Демократической партии США во время Украинского завтрака в рамках ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

видео дня

По его словам, Конгресс должен завершить работу над законопроектом об оборонных и разведывательных ассигнованиях, и в нем будет заложено финансирование для поддержки Украины.

Кунс подчеркнул, что речь идет о сотнях миллионов долларов, что станет важным публичным сигналом солидарности с Киевом.

"Многие из вас знают, что в Конгрессе Соединенных Штатов есть незавершенная работа. На следующей неделе мы примем законопроект об оборонных ассигнованиях в отношении оборонных и разведывательных ассигнований. Он будет включать финансирование непосредственной помощи США Украине. Я считаю, что это важный публичный сигнал - сотни миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что американскому Конгрессу нужно быть готовым ратифицировать сильные гарантии безопасности для Украины, чтобы подтвердить долгосрочную поддержку в противостоянии российской агрессии.

Когда Трамп может закончить войну в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" и главы благотворительного фонда "Новая дорога" Валерия Клочко, президент США настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине.

По его мнению, ключевые события в переговорном процессе с участием Дональда Трампа могут произойти уже в ближайшие недели. Он добавил, что для Трампа завершение войны в Украине - это не финальная точка, а лишь предпосылка для реализации его стратегии в отношении Китая.

Всемирный экономический форум в Давосе 2026 - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Давос 22 января. По данным Axios, украинский лидер хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума перед тем, как спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву.

Трамп уже выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в своей речи коснулся войны России против Украины, контактов с Владимиром Путиным и анонсировал предстоящий разговор с Зеленским. Трамп заявил, что общается с Путиным, который якобы готов подписать мирное соглашение.

Кроме того, в Давосе продолжается заседание по созданию "Совета мира" президентом США Дональдом Трампом. Там присутствуют лидеры и высокопоставленные чиновники из многих стран мира. Во время выступления на инаугурационном заседании "Совета мира" американский лидер заявил, что сегодня мир богаче, безопаснее и намного мирнее, чем это было всего год назад.

Читайте также:

Что известно о форуме в Давосе

Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF) — это ежегодная международная встреча, которая проходит в январе в швейцарском курортном городке Давос. Мероприятие собирает ведущих мировых лидеров в политике, бизнесе, науке, технологиях и общественных организациях для обсуждения глобальных вызовов и формирования стратегий для их решения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Давос Всемирный экономический форум в Давосе денежная помощь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

14:55Энергетика
Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

14:15Война
Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в Днепре

Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в Днепре

13:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многих

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многих

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

Последние новости

14:55

Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

14:26

Не стоит игнорировать предупреждения: что означает лампочка "снежинка" в авто

14:26

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

14:21

Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

14:15

Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:56

Украинцы покупают десятками: в супермаркетах выросли цены на базовый продукт

13:41

Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в Днепре

13:36

США на следующей неделе примут оборонный бюджет: сколько денег заложили для Украины

13:22

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

Реклама
13:12

Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

13:06

Наталка Денисенко отказалась от белого и сделала заявление: "Мне очень больно"

13:01

Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

12:57

Такое бывает раз в 36 лет: что февраль 2026 готовит Стрельцам - гороскопВидео

12:49

Фокстрот представляет: портативные колонки с Bluetooth новости компании

12:28

Почему 23 января нельзя лениться: какой церковный праздник

12:23

Как спрятать мусорное ведро на кухне: стильные и удобные решения

12:23

Как понять, что вас тайно недолюбливают: психологи назвали 11 ключевых фраз

12:18

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

12:17

Украина будет в ЕС: премьер Нидерландов в Давосе назвал реальные сроки

11:53

Унесла тяжелая болезнь: умер 24-летний украинский режиссер

Реклама
11:52

После "Шахедов" полетела баллистика: россияне атаковали Кривой Рог, детали

11:22

Ценовой сдвиг неизбежен: сколько будут стоить цитрусовые в конце зимы

11:03

Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

10:51

Командование отдало приказ, элитные войска РФ снимают с фронта - детали

10:49

Срезал ветку — получил дерево: простой способ получить хвойное дерево на участкеВидео

10:42

"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

10:34

95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

10:21

РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

09:58

Один миллион каждому: Трамп придумал "идеальную сделку" по Гренландии - Daily Mail

09:52

Быстрого мира не будет: в НАТО сказали правду о потерях армии РФ в Украине

09:20

Силы обороны Украины выбили оккупантов из села под Мирноградом - DeepState

09:11

Перемены пугают больше всего: астрологи назвали самых осторожных знаков зодиака

09:05

По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

08:55

Новый мир жесткого прагматизмамнение

08:35

"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войнеВидео

08:29

С Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

08:01

США могут получить суверенные территории в Гренландии - СМИ

06:48

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:35

Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянинаВидео

Реклама
06:10

Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент СШАмнение

05:47

Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

05:17

Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут

04:41

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке коалы за 33 секунды

03:35

Полив водой из-под крана опасен: какие комнатные растения могут погибнуть

03:00

Внезапный поворот судьбы: каким знакам зодиака откроется путь к богатству

01:47

"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

00:42

Секрет "сильных" ростков: простой метод поможет получить всходы раньшеВидео

21 января, среда
22:33

В более чем 3000 домов Киева начнут подачу тепла: мэр сообщил сроки

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять