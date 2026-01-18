Укр
Умеров раскрыл первые подробности переговоров в США: о чем договорились

Стороны обсудили экономическое развитие, гарантии безопасности и план восстановления нашего государства.
Умеров раскрыл подробности переговоров в США
Главное:

  • Умеров рассказал подробности переговоров с американской делегацией в США
  • Обсуждались экономическое развитие, а также гарантии безопасности для Украины
  • Делегации продолжат работу на следующем этапе в Давосе

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал подробности переговоров украинской и американской делегаций в США.

По словам Умерова, украинская и американская переговорные команды договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

"В течение двух дней вместе с Кириллом Будановым и Давидом Арахамией работали в Соединенных Штатах. Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины - с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации", - говорится в сообщении.

Кроме этого, украинская делегация проинформировала американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины.

По итогам консультаций стороны договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Когда завершится активная фаза войны - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду заявил, что президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. По его словам, ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что якобы Украина, а не Россия, препятствует заключению мирного соглашения. Трамп также сообщил, что не исключает встречи с президентом Зеленским на экономическом форуме в Давосе.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда. Он отметил, что завершающие шаги будут самыми сложными.

Кроме этого, ранее Путин заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем достижении мира в Украине и готова вернуться к обсуждению своей "системы безопасности" и отношений с Европой. Он утверждает, что Москва предлагала "рациональные" решения для урегулирования войны, но Киев и Запад к этому якобы не готовы.

Читайте также:

О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ был заместителем руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

