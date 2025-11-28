Укр
"Не вижу смысла": Тарас Цымбалюк резко отправил участницу "Холостяка" домой

Элина Чигис
28 ноября 2025, 22:07
Тарас Цымбалюк честно поговорил с участницей шоу.
Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк отправил домой одну из участниц "Холостяка" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Вы узнаете:

  • Тарас Цымбалюк попрощался с Валерией
  • Как он прокомментировал свое решение

Главный герой украинского популярного шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой участницу Валерию после индивидуального общения.

Как стало известно, Тарас сразу же начал серьезный разговор с Валерией.

"Я не могу расслабиться, в привычной манере шутить, делиться чем-то... Есть осознание того, что мы как-то по-другому смотрим на этот мир. Возможно, мы бы и почувствовали этот вайб вместе, но это не будет сейчас или через неделю. Круто, что ты такая, но рядом с тобой я не могу вдохнуть полной грудью", - сказал Цымбалюк.

А вот Валерия отметила, что не собирается поступаться своим принципам и ей трудно раскрываться так быстро.

Участница Валерия
Участница Валерия / фото: instagram.com, "Холостяк"

"Я не готова поступаться своими принципами, своим видением того, как должны строиться отношения. Формат - не формат, проект - не проект, для меня не важно. Нужно время, я не могу вот так вот за два свидания вести себя так, будто мы уже знакомы с тобой много времени", - сказала девушка.

Тарас Цымбалюк отправил домой Валерию
Тарас Цымбалюк отправил домой Валерию / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

Все же Цымбалюк принял решение попрощаться с Валерией.

"Ну, пожалуй, не стоит тянуть с этим, я не вижу просто смысла. Ты особенная девочка и я тебе хочу искренне пожелать найти человека, с которым у тебя будет полная гармония", - подытожил главный герой проекта.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

