"Не вижу смысла": Тарас Цымбалюк резко отправил участницу "Холостяка" домой

Тарас Цымбалюк честно поговорил с участницей шоу.

https://glavred.info/starnews/ne-vizhu-smysla-taras-cymbalyuk-rezko-otpravil-uchastnicu-holostyaka-domoy-10719710.html Ссылка скопирована

Тарас Цымбалюк отправил домой одну из участниц "Холостяка" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Вы узнаете:

Тарас Цымбалюк попрощался с Валерией

Как он прокомментировал свое решение

Главный герой украинского популярного шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой участницу Валерию после индивидуального общения.

Как стало известно, Тарас сразу же начал серьезный разговор с Валерией.

видео дня

"Я не могу расслабиться, в привычной манере шутить, делиться чем-то... Есть осознание того, что мы как-то по-другому смотрим на этот мир. Возможно, мы бы и почувствовали этот вайб вместе, но это не будет сейчас или через неделю. Круто, что ты такая, но рядом с тобой я не могу вдохнуть полной грудью", - сказал Цымбалюк.

А вот Валерия отметила, что не собирается поступаться своим принципам и ей трудно раскрываться так быстро.

Участница Валерия / фото: instagram.com, "Холостяк"

"Я не готова поступаться своими принципами, своим видением того, как должны строиться отношения. Формат - не формат, проект - не проект, для меня не важно. Нужно время, я не могу вот так вот за два свидания вести себя так, будто мы уже знакомы с тобой много времени", - сказала девушка.

Тарас Цымбалюк отправил домой Валерию / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

Все же Цымбалюк принял решение попрощаться с Валерией.

"Ну, пожалуй, не стоит тянуть с этим, я не вижу просто смысла. Ты особенная девочка и я тебе хочу искренне пожелать найти человека, с которым у тебя будет полная гармония", - подытожил главный герой проекта.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, путешествовала по Европе, но все же вернулась в США, где живет с семьей с 2022 года. Орбакайте опубликовала серию снимков, на которых показалась в черном монокини с принтом. Образ артистка дополнила шляпой, розовой рубашкой и стильными очками.

А также певица Наталья Могилевская рассказала, почему разошлась со своим гражданским мужем – украинским предпринимателем Егором Долининым. Певица подчеркнула, что всегда пыталась строить карьеру и ставила ее на первое место в жизни.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред