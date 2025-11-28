"Не вижу смысла": Тарас Цымбалюк резко отправил участницу "Холостяка" домой

Вы узнаете:
- Тарас Цымбалюк попрощался с Валерией
- Как он прокомментировал свое решение
Главный герой украинского популярного шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой участницу Валерию после индивидуального общения.
Как стало известно, Тарас сразу же начал серьезный разговор с Валерией.
"Я не могу расслабиться, в привычной манере шутить, делиться чем-то... Есть осознание того, что мы как-то по-другому смотрим на этот мир. Возможно, мы бы и почувствовали этот вайб вместе, но это не будет сейчас или через неделю. Круто, что ты такая, но рядом с тобой я не могу вдохнуть полной грудью", - сказал Цымбалюк.
А вот Валерия отметила, что не собирается поступаться своим принципам и ей трудно раскрываться так быстро.
"Я не готова поступаться своими принципами, своим видением того, как должны строиться отношения. Формат - не формат, проект - не проект, для меня не важно. Нужно время, я не могу вот так вот за два свидания вести себя так, будто мы уже знакомы с тобой много времени", - сказала девушка.
Все же Цымбалюк принял решение попрощаться с Валерией.
"Ну, пожалуй, не стоит тянуть с этим, я не вижу просто смысла. Ты особенная девочка и я тебе хочу искренне пожелать найти человека, с которым у тебя будет полная гармония", - подытожил главный герой проекта.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, путешествовала по Европе, но все же вернулась в США, где живет с семьей с 2022 года. Орбакайте опубликовала серию снимков, на которых показалась в черном монокини с принтом. Образ артистка дополнила шляпой, розовой рубашкой и стильными очками.
А также певица Наталья Могилевская рассказала, почему разошлась со своим гражданским мужем – украинским предпринимателем Егором Долининым. Певица подчеркнула, что всегда пыталась строить карьеру и ставила ее на первое место в жизни.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
