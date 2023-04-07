83-летняя бабушка сорвала многомилионный джекпот и сделала неожиданную покупку

Шейла Гарретт сначала планировала купить на свой выигрыш бунгало, но передумала.

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Бабушка выиграла в лотерею 23 миллиона гривен / flickr.com (Eiji Saito)

Бабушка, которая три года назад выиграла 500 000 фунтов стерлингов (почти 23 млн гривен) в лотерею, переехала в пентхаус.

83-летняя Шейла Гарретт сначала планировала купить на свой выигрыш бунгало, но передумала, когда узнала, что квартира на верхнем этаже в комплексе для престарелых, где она живет, выставлена на продажу, пишет Mirror.

"Я решила, что мне больше по душе пентхаус, чем бунгало", - призналась женщина.

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Она пригласила строителей, которые превратили довольно устаревшую квартиру в светлый дом с открытой планировкой, оснащенный самыми современными технологиями.

Потратила на перепланировку Шейла более 60 000 фунтов стерлингов. Она сама выбрала все светильники и фурнитуру.

"Мне нравится видеть выражение лиц посетителей, когда они впервые заходят в дом. Мой дом, конечно, не похож на дом обычной прабабушки, где на стенах висят фотографии всех детей, а пространство загромождают украшения. У меня есть фотографии всех членов семьи, которые крутятся по кругу на моем замечательном телевизоре, который также служит экраном для компьютера", - поделилась хозяйка необычной квартиры.

Напомним, разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Как утверждает беременная жена, об измене своего мужа она узнала два месяца назад. С тех пор мужчина пытался заслужить ее прощение. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

Также мы писали, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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