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Дочь умоляет мать, чтобы та выбрала другое имя для своего сына: в чем причина

Алина Дембицкая
19 августа 2023, 00:30 обновлено 19 августа, 01:00
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Мама решила назвать будущего сына Ноем. Однако старшая сестра Ноя не была довольна выбором своей матери.
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Дочь умоляет мать, чтобы та выбрала другое имя для своего сына / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Довольно часто молодые родители, когда дают имя своему маленькому ребенку, учитывают чувства всей семьи. Некоторые пары отказывается от выбранного имени, если оно не нравится их родителям. А одна мамочка оказалась в сложной ситуации, поскольку ее 11-летняя дочь просит ее выбрать другое имя для брата, который скоро родится.

Как пишет Mirror, мама решила назвать будущего сына Ноем. Однако старшая сестра Ноя не была довольна выбором своей матери, когда услышала эту новость. Женщина говорит, что девочке не нравится выбор, в который она с мужем просто "влюбились".

"Она сказала, что в ее классе есть ребенок по имени Ной, и она его ненавидит. Она сказала, что он не издевается над ней, а просто раздражает ее. Она продолжает приходить ко мне, предлагая другие имена и умоляя не называть сына Ноем", - подчеркнула молодая мама.

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Таким образом, женщина начала задаваться вопросом, стоит ли ей с мужем останавливаться на их выборе или слушать своего ребенка. Хорошими новостями для родителей стало то, что несколько пользователей Сети поддержали их.

"Лично я бы не позволил этому повлиять на мой выбор. Ной — очень распространенное имя. Ваш ребенок будет знать многих Ноев за свою жизнь", - говорится в одном из таких ответов.

В то же время кто-то другой написал: "Ей 11, а не 2. Да, это повлияло бы на мое решение. И да, я бы выбрал другое имя".

Женщина говорит, что она только на 15 неделе беременности, так что у нее еще достаточно времени. Она собирается поговорить со своей дочерью и найти правильный выход из этой ситуации.

Напомним, недавно Главред рассказывал, что родители назвали дочь в честь известного города, но неправильно произносят ее имя. Пользователи Сети не смогли устоять перед желанием высмеять родителей за такой выбор.

Также ранее Главред рассказывал, что новоиспеченная мамочка хочет сменить имя своей 4-месячной дочери после того, как ее муж заблокировал все ее любимые предложения. В связи с этим паре пришлось выбрать имя в последнюю минуту. Однако сейчас женщина сожалеет о своем решении. Пара назвала свою дочь Софией. Женщина сказала, что это очень элегантное имя, однако оно очень распространено, а ей хочется, чтобы доченьку звали редким именем.

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