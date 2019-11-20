"Путин нападет": российский президент сделал признание / УНИАН

Никакой российской угрозы не существует – это выдумка, заверил глава страны Владимир Путин в ходе форума Россия зовет!

"Несмотря на все проблемы с Украиной, спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать", — заявил Путин.

Он предложил подсчитать число жителей в Евросоюзе и странах НАТО, а также их суммарный экономический и военный потенциал.

"Это просто чушь, бред собачий. "Российская угроза" — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. Получать какие-то бонусы и преференции за это", — попытался он убедить присутствующих.

Читайте также"Самолеты и танки стягивают к границе": Полторак предупредил об угрозе российского вторженияПри этом Путин прозрачно намекнул, что с лидерами ведущих европейских стран Кремль быстро найдет общий язык. Мол, любой процесс имеет временные рамки, а главы стран ЕС это прекрасно понимают.

Ранее Путин рассказал об отношениях с Зеленским. Он подчеркнул, что Зеленский "реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и в Донбассе".

Напомним, в Кремле заявили, что в рамках саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря в Париже, может состояться встреча тет-а-тет между президентами Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.