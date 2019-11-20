Путин рассказал об отношениях с Зеленским / Reuters

Президент России Владимир Путин, который оперативно отчитался Макрону об итогах "провокации" Украины, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовёт!", ответил на вопрос об отношениях с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент России назвал Зеленского симпатичным человеком.

"Какие отношения с Зеленским? Никаких. Я не видел его никогда. Мне кажется, он симпатичный человек, искренний", — во всеуслышание высказался Путин.

При этом Путин подчеркнул, что Зеленский "реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и в Донбассе".

Также Путин уточнил, что пока неясно, насколько он в состоянии это сделать.

Читайте такжеЛюбитель Путина Сергей Полунин из Крыма высказался о ЗеленскомНапомним, президент Владимир Зеленский сказал, что на встрече нормандской четверки (Украина, Россия, Германия и Франция) поднимет вопрос о четких сроках возвращения захваченной части Донбасса под контроль Киева.

Идет очень серьезная подготовка к встрече в нормандском формате, рассказал глава государства в Киеве на совместной пресс-конференции с чешским премьером Андреем Бабишем.

Зеленский сказал, что Украина должна решить вопрос войны на части Донбасса именно дипломатическим путем, и этот путь начинается с переговоров. Президент подчеркнул, что необходимо договариваться о возвращении украинских земель.

"…Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками… я буду поднимать этот вопрос", - заявил глава государства.

Также ранее заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин на встрече Нормандской четверки 9 декабря в Париже смогут поговорить тет-а-тет и лично обговорить транзит российского газа через территорию Украины.

При этом представитель ЕС рассчитывает на то, что разговор Зеленского и Путина быстро решит судьбу транзита газа через Украину, таким образом газовые переговоры до конца года будут закрыты.