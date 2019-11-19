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Мечта ЕС: Путин и Зеленский с глазу на глаз решат вопрос транзита газа через Украину

19 ноября 2019, 11:41

Зеленский и Путин поговорят тет-а-тет 9 декабря в Париже.

Транзит газа
Путин и Зеленский обсудят транзит газа через Украину / Корреспондент

Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин на встрече Нормандской четверки 9 декабря в Париже смогут поговорить тет-а-тет и лично обговорить транзит российского газа через территорию Украины.

При этом представитель ЕС рассчитывает на то, что разговор Зеленского и Путина быстро решит судьбу транзита газа через Украину, таким образом газовые переговоры до конца года будут закрыты.

Также Шефчович уточнил, что до конца ноября состоится встреча на уровне министерств и компаний. Принимать участие в ней будет, в том числе и АО "Магистральные газопроводы Украины", в собственность которого в рамках отделения от "Нафтогаза Украины" деятельности по транспортировке природного газа, будет передано ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС, передает Интерфакс-Украина.

При этом известно, что во время саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже, Владимир Зеленский, Ангела Меркель. Владимир Путин и Эммануэль Макрон не будут обсуждать вопрос газовых контрактов между Нафтогазом и российским монополистом Газпромом, заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

Читайте такжеПутин заявил о риске для транзита газа через УкраинуНапомним, ранее сообщалось, российский газовый гигант Газпром направил украинскому Нафтогазу свое официальное предложение по транзиту газа через Украину.

Российская сторона предлагает продлить транзитный контракт или же заключить новый сроком на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, уточнили в компании.

Также российский монополист ждет позицию Киева относительно готовности Украины закупать российский газ с 2020 года напрямую.

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