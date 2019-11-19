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В Нафтогазе рассказали, будет ли "нормандская четверка" обсуждать вопрос газа

19 ноября 2019, 07:31

Шантаж со стороны России не прошел, сообщил Юрий Витренко.

Юрий Витренко
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко / 24 Канал

Во время саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже, лидеры "нормандской четверки" не будут обсуждать вопрос газовых контрактов между Нафтогазом и российским монополистом Газпромом. Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

Он уточнил, что ему неизвестно о какой-то работе относительно переговоров о газе в рамках подготовки к саммиту в "нормандском формате".

"Я так слышал высказывания господина Пристайко, который говорил, что хотя российская сторона и пыталась навязать газовые вопросы в нормандском формате, но от этого удалось, скажем так, отбиться. То есть этот шантаж со стороны России не прошел", - сказал Витренко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Также директор Нафтогаза Украины заявил, что в новом иске к Газмпрому компания требует пересмотреть тариф на транзит газа и выплатить $11,8 млрд компенсации. 

Напомним, исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко  назвал сроки принудительного взыскания с Газпрома $3 млрд. 

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Как сообщал Главред, министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года Украине хватит запасов газа и угля на зиму. Тем не менее из-за остановки транзита цены на голубое топливо значительно вырастут

Газпром Нафтогаз нормандский формат Юрий Витренко газовый спор новости Украины
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