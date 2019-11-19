Зеленский сказал, какой вопрос по Донбассу поднимет на встрече нормандской четверки

Владимир Зеленский сказал, что на встрече нормандской четверки поднимет вопрос о четких сроках возвращения Донбасса / Reuters

Президент Владимир Зеленский сказал, что на встрече нормандской четверки (Украина, Россия, Германия и Франция) поднимет вопрос о четких сроках возвращения захваченной части Донбасса под контроль Киева.

Идет очень серьезная подготовка к встрече в нормандском формате, рассказал глава государства в Киеве на совместной пресс-конференции с чешским премьером Андреем Бабишем, сообщил корреспондент УНИАН.

Зеленский сказал, что Украина должна решить вопрос войны на части Донбасса именно дипломатическим путем, и этот путь начинается с переговоров. Президент подчеркнул, что необходимо договариваться о возвращении украинских земель.

"…Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками… я буду поднимать этот вопрос", - заявил глава государства.

Напомним, встреча нормандской четверки запланирована 9 декабря в Париже. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что пока рано говорить о возможности лично встречи Путина с Владимиром Зеленским.