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Зеленский сказал, какой вопрос по Донбассу поднимет на встрече нормандской четверки

19 ноября 2019, 15:59

К встрече в нормандском формате серьезно готовятся, поделился президент.

Президент сказал, что на встрече нормандской четверки поднимет вопрос о четких сроках возвращения Донбасса - Новости Украины Зеленский
Владимир Зеленский сказал, что на встрече нормандской четверки поднимет вопрос о четких сроках возвращения Донбасса / Reuters

Президент Владимир Зеленский сказал, что на встрече нормандской четверки (Украина, Россия, Германия и Франция) поднимет вопрос о четких сроках возвращения захваченной части Донбасса под контроль Киева.

Идет очень серьезная подготовка к встрече в нормандском формате, рассказал глава государства в Киеве на совместной пресс-конференции с чешским премьером Андреем Бабишем, сообщил корреспондент УНИАН.

Зеленский сказал, что Украина должна решить вопрос войны на части Донбасса именно дипломатическим путем, и этот путь начинается с переговоров. Президент подчеркнул, что необходимо договариваться о возвращении украинских земель. 

 "…Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками… я буду поднимать этот вопрос", - заявил глава государства.

  • Владимир Зеленский и Андрей Бабиш в Киеве дали совместную пресс-конференцию Reuters
  • Владимир Зеленский и Андрей Бабиш в Киеве дали совместную пресс-конференцию Reuters
  • Владимир Зеленский и Андрей Бабиш в Киеве дали совместную пресс-конференцию Reuters
  • Владимир Зеленский и Андрей Бабиш в Киеве дали совместную пресс-конференцию Reuters
  • Владимир Зеленский и Андрей Бабиш в Киеве дали совместную пресс-конференцию Reuters
  • Владимир Зеленский и Андрей Бабиш в Киеве дали совместную пресс-конференцию Reuters

Напомним, встреча нормандской четверки запланирована 9 декабря в Париже. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что пока рано говорить о возможности лично встречи Путина с Владимиром Зеленским.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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