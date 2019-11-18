Путин оперативно отчитался Макрону об итогах "провокации" Украины

Путин отчитался Макрону о передаче Украине задержанных кораблей / Reuters

Российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого оперативно проинформировал того о передаче Украине захваченных в Керченском проливе кораблей.

"Владимир Путин информировал президента Франции о состоявшейся сегодня в акватории Черного моря передаче украинским представителям трех военных кораблей, которые были задействованы в провокации в районе Керченского пролива", — описали детали разговора в Кремля.

Именно ситуация в Украине стала главной темой разговора двух лидеров. И Путин, и Макрон уделили украинскому вопросу особое внимание, учитывая подготовку к саммиту в нормандском формате. Тот, напомним, должен состояться 9 декабря в Париже.

"С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений", — считают в Кремле.

Помимо Украины обсуждалась также Сирия и ряд других моментов.

Напомним, утром 17 ноября захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера Бердянск, Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и отбыли навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины. Сейчас Бердянск, Никополь и Яни Капу направляются домой в Одессу.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск (P175) и Никополь (P176), а также рейдового буксира Яны Капу (A947) должно состояться до встречи в "нормандском формате".

В то же время в МИД России заявили о том, что передача Украине захваченных Россией в Керченском проливе кораблей не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".