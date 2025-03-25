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Как нельзя одеваться мужчине - как выглядеть модно и уместно в разных ситуациях

Марина Иваненко
25 марта 2025, 14:42
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Мужской стиль: какие вещи испортят ваш образ? Важные правила для гармоничного сочетания одежды, выбора аксессуаров и соблюдения дресс-кода.
Как нельзя одеваться мужчине
Как нельзя одеваться мужчине / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что не должен носить мужчина
  • Как хорошо выглядеть мужчине

Выглядеть стильно и уместно важно уметь не только женщинам, но и мужчинам. Мы все часто замечаем мужчин, которые одеты, на первый взгляд, прилично, но выглядят несколько нелепо. Неправильное сочетание вещей, чрезмерное количество аксессуаров, неуместный образ - все это может испортить даже самую дорогую одежду. Чтобы избежать модных провалов, существуют простые правила ношения мужской одежды, которые поможет разобрать Главред.

Вещи не по размеру

Как рассказывает на своем YouTube-канале Дарья Кривченко, если вы набрали вес или постирали свитер или джинсы, и они изменили размер (например, стали маловаты), не стоит их носить. Живот, свисающий над поясом джинсов, или пуговицы, которые едва застегиваются на рубашке, выглядят неэстетично.

Не стоит носить skinny-джинсы, ведь они делают ноги визуально худее, чем они есть на самом деле. Облегающий крой брюк - достаточно новое явление в мужской моде, поэтому не все еще поняли, как правильно его носить. Икры и бедра, плотно обтянутые тканью, - не всегда приятное зрелище и не лучший способ привлечь внимание. Такой фасон укорачивает ноги и делает мужчину менее мужественным. Тем более, если мужчина имеет лишний вес - такие джинсы лишь подчеркнут недостатки. Лучше выбирать модели свободного кроя с правильной посадкой, подходящие конкретному типу фигуры. Самый универсальный вариант - средняя посадка джинсов.

Несоответствие событию или дресс-коду

Это ситуация, когда мужчина надевает вещи, которые не соответствуют месту или событию. Например, прогулка по парку с ребенком в рабочей спецодежде или официальный костюм для обычной прогулки. Бывает и наоборот - когда в офис приходят в спортивной одежде.

Заправленные рубашки и футболки

Стильному и изысканному мужчине категорически не стоит заправлять футболку в джинсы. В то же время длинную рубашку, наоборот, следует заправлять в брюки, поскольку ношение ее навыпуск визуально меняет пропорции тела и выглядит неопрятно.

Цвета

Правильно подобранные цвета - залог стильного образа. Главное - целостность. Важно учитывать собственный цветотип (теплый, холодный или нейтральный). Также следует обращать внимание на принты. Например, гавайские или шуточные рисунки на рубашках уместны в отпуске, но не в городе или офисе.

Украшения

Деревянные браслеты подходят серферам, а огромный крест - священникам. Наиболее уместными мужскими аксессуарами являются часы и обручальное кольцо. Украшения должны быть лаконичными и качественными. Дешевые спортивные часы стоит исключить из ежедневного образа. Уместность - главный критерий подбора аксессуаров.

Одежда с крупными логотипами

Футболки с большими логотипами брендов выглядят неуместно, если вы не рекламируете этот бренд. Такая одежда может создать впечатление безвкусицы.

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О канале Дарьи Кривченко

Канал создан в 2015 году, сейчас подписчиками являются почти 20 тысяч пользователей. здесь девушка выкладывает видео, в которых учит создавать гармоничные образы, которые будут отражать наши индивидуальность и подчеркивать преимущества. делится советами по подбору одежды для разных типов фигуры, рекомендациями по выбору аксессуаров и обуви.

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