Почему мужчины отращивают ноготь на мизинце

Особенно распространено это среди мужчин в Азии.

https://glavred.info/life/pochemu-muzhchiny-otrashchivayut-nogot-na-mizince-10627100.html Ссылка скопирована

Почему в Азии мужчины отращивают ноготь на мизинце / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что означал длинный ноготь на мизинце мужчины

Почему его отращивают и сейчас

Длинный ноготь на мизинце у мужчин — явление, которое привлекает внимание, вызывает вопросы и имеет множество исторических и культурных интерпретаций.

Особенно распространено это среди мужчин в Азии, где традиция имеет глубокие корни и интересные значения, пишет Главред.

видео дня

Исторические и культурные причины

В Китае длинный ноготь на мизинце был символом принадлежности к высшему сословию. Аристократы, которые не занимались физическим трудом, использовали его как показатель статуса. Рабочие руки с короткими ногтями никак не могли позволить себе такой "аксессуар", пишет портал Невседома.

Согласно тайским и индийским поверьям, длинный мизинец ассоциировался с удачей и успехом. В хиромантии мизинец часто называют "пальцем богатства". Мужчины, чья рука не соответствовала идеальным параметрам, специально отращивали ноготь, чтобы "дотянуться" до удачи.

В 17–18 веках в Европе длинный ноготь на мизинце использовали для вскрытия писем, запечатанных сургучом. Этот инструмент стал важной частью мужского имиджа, особенно среди аристократии.

Современные интерпретации

В наши дни в Азии длинный ноготь на мизинце может быть просто элементом моды. Молодежь часто украшает ногти, придавая им форму, раскрашивая или декорируя стразами. Однако традиционные значения также остаются актуальными в некоторых культурах.

Интересно, в тюрьмах бывшего СССР длинный ноготь на мизинце был знаком принадлежности к "ворам в законе".

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред