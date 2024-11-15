Каким людям подходит черный цвет: стилист дала неожиданный ответ

Кому подходит черный цвет знают единицы, ведь большинство считает этот цвет универсальным.

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Кому больше всего подходит черный цвет / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему универсальность черного цвета является мифом

Кому подходит черный цвет

Какие есть альтернативы черному цвету

Черный цвет считается классическим и элегантным. Поэтому многие выбирают черный цвет в одежде, однако, как выяснилось, не всем он подходит. Об этом рассказала стилист Сьюзан Падрон.

Оттенки кожи, цветовая палитра лица, а также индивидуальные особенности могут влиять на то, как черный воспринимается на каждом человеке, пишет Главред.

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Существует распространенный миф, что черный цвет подходит всем. Черный действительно считается нейтральным и создает эффект стиля, однако он имеет холодную основу, что подходит далеко не каждому.

Если черный цвет не совпадает с оттенками кожи, он может подчеркнуть недостатки - сделать кожу бледной, подчеркнуть синяки под глазами или сделать покраснения более заметными. Поэтому важно знать, какому цветотипу не подходит черный. Это касается людей с теплыми оттенками кожи.

Всем ли подходит черный?

Колористы и стилисты часто используют систему сезонных палитр, чтобы определить, какие цвета лучше всего подходят конкретному человеку. Она делит людей на четыре "сезона": весну, лето, осень и зиму. Каждый из них имеет свои характерные оттенки.

Зима и лето имеют холодные оттенки, тогда как весна и осень - теплые. Черный цвет подходит только людям зимнего типа, для которых присущи холодные оттенки кожи, темные волосы и высокий контраст.

Если вы были среди тех, которые люди носят черный цвет, но обнаружили что он для вас не идеален, это не значит, что этот цвет нужно избегать полностью. Вот несколько полезных советов:

Обращайте внимание на размещение цвета. Чем ближе к лицу расположена черная одежда, тем больше она будет влиять на общий вид. Если вы носите черную рубашку или блузку, старайтесь дополнить образ макияжем в оттенках, соответствующих вашей палитре.

Используйте цветные аксессуары, которые соответствуют вашему типу, такие как украшения, платки или очки.

Если хочется носить черное, выбирайте одежду, которая расположена ниже лица - например, черные брюки, юбки или обувь.

Сочетайте черный с элементами вашей сезонной палитры. Например, какой цвет выглядит дорого с черным - это изумрудный, бордовый, винный, темно-синий. Выбирайте цвета в соответствии с вашим цветотипом.

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Кто такая Сьюзан Падрон? Сьюзан Падрон - персональный стилист и аналитик цветотипов, которая помогает людям создавать собственный имидж и делится информацией о последних трендах, правильном использовании цветов, аксессуаров и различных элементов одежды.

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