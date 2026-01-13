Как выбрать повербанк, чтобы не пожалеть: 4 крайне важные характеристики

Главное из новостей:
Рынок портативных аккумуляторов стремительно меняется, и сегодня это уже не просто "запасная батарея", а полноценный инструмент мобильности. Спрос растет, а вместе с ним — и количество моделей, из-за чего выбор становится все более сложным.
Эксперты отмечают: чтобы повербанк действительно был полезен в повседневном использовании, стоит обращать внимание на ключевые характеристики нового поколения, которые определяют скорость зарядки, удобство и универсальность, пишет 24 Канал.
Минимум 10 000 мАч и компактность
Современные пользователи все чаще выбирают модели от 10 000 мАч - этого достаточно, чтобы полностью зарядить большинство смартфонов хотя бы один раз. В то же время производители делают акцент на тонком корпусе и малом весе, чтобы устройство легко помещалось в карман или небольшую сумку.
Qi2: новый стандарт беспроводной скорости
Одной из главных инноваций стал стандарт Qi2, созданный на основе Apple MagSafe. Он обеспечивает точное магнитное выравнивание и стабильную скорость зарядки.
Если 15 Вт уже стали нормой, то модели с мощностью 25 Вт позволяют пополнить заряд совместимых смартфонов до 50% примерно за полчаса. Пока такую скорость поддерживают iPhone 16, iPhone 17 и Google Pixel 10 Pro XL, но к 2026 году ожидается значительное расширение списка совместимых устройств.
Встроенные кабели и универсальные порты
Еще одна тенденция — повербанки с интегрированными кабелями. Это избавляет от необходимости носить с собой дополнительные провода, что особенно удобно в дороге. Самый распространенный вариант — USB‑C, который фактически стал универсальным стандартом. Однако на рынке остаются модели с USB‑A и Lightning для владельцев более старых гаджетов Apple.
Складные вилки и сквозное заряжение
Для путешественников особенно полезны повербанки со складными AC-штепселями. Они позволяют заряжать устройство напрямую от розетки — в кафе, аэропорту или отеле — без дополнительного адаптера.
Не менее важной стала функция pass‑through charging, которая позволяет одновременно заряжать и портативный аккумулятор, и смартфон. В таком режиме приоритет получает телефон, что делает функцию идеальной для ситуаций с ограниченным количеством розеток.
Какие бренды уже предлагают все необходимые функции
Среди производителей, активно внедряющих эти технологии, выделяются Anker, UGREEN, Belkin и EcoFlow. Они предлагают повербанки с полным набором современных возможностей — от Qi2 до встроенных кабелей и складных вилок.
Тренд очевиден: повербанк перестает быть просто "запасом энергии" и превращается в универсальный инструмент для тех, кто хочет всегда оставаться на связи.
