Когда собирать свеклу в 2025 году: названы два признака спелого овоща

Марина Фурман
21 августа 2025, 13:06
Огородница рассказала, как определить, что свеклу можно выкапывать.
Как правильно выкапывать свеклу / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда собирать свеклу в 2025 году
  • Какие признаки указывают на спелость свеклы

Свекла - довольно популярный овощ на украинской кухне. В Украине огородники уже активно собирают свой урожай. Этап сбора не менее важен, чем сам процесс выращивания, ведь если его пропустить или собрать слишком рано, можно многое потерять. Главред выяснил, когда лучше всего выкапывать свеклу.

На YouTube-канале "Семейный сад" рассказали, какие признаки свидетельствуют о спелости свеклы.

Сроки сбора свеклы зависят от климатических, погодных условий, от сорта свеклы, времени ее посева. Обычно свеклу начинают копать с конца сентября до середины октября.

"Главное успеть собрать урожай до первых заморозков", - рекомендуют на канале.

Как определить, что свеклу можно выкапывать

Если нижние листья свеклы начали желтеть, бледнеть и вянуть - это первый признак того, что свеклу можно собирать. Женщина отмечает, что верхние листья при этом должны оставаться зелеными и тянуться вверх.

Второй сигнал - размер овоща. Свекла должна достичь характерного для сорта диаметра - обычно 10-15 см.

Как выкапывать свеклу

  • Лучше всего собирать свеклу в сухую и солнечную погоду.
  • Можно использовать лопату, а еще лучше вилы.
  • Корнеплоды нужно сбоку подкопать и, придерживая ботву руками, осторожно вытащить свеклу из земли.

О профиле в Instagram: @s.sad.ua ("Семейный сад")

@s.sad.ua - профиль в Instagram, который принадлежит компании "Семейный сад". Авторы страницы делятся советами по выращиванию, сбору и хранению урожая. Также в профиле можно найти информацию о различных удобрениях и семенах, которыми занимается компания еще с 2013 года. На страницу в Instagram подписаны более 83 тысяч пользователей.

