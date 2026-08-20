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В Киеве бабушка оплакивала тело внука, погибшего в результате атаки РФ

Анна Косик
20 августа 2026, 12:39
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Женщина надеялась, что внук выжил, но после увиденного не сдержала слез.
В Киеве бабушка оплакивала тело внука, погибшего в результате атаки РФ
Бабушка до последнего надеялась, что её внук выжил / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

  • В Киеве среди погибших 29-летний мужчина
  • Бабушка ждала погибшего возле поврежденного дома
  • Несмотря на то, что мужчина выходил на связь перед трагедией, спастись ему не удалось

В результате ночного обстрела страны-агрессора России 20 августа в Киеве погибли 13 человек. Одной из жертв стал 29-летний молодой человек, которого возле поврежденного дома ждала бабушка.

Как сообщают "Новости.LIVE", агентство Reuters опубликовало кадры с места российского удара, на которых видно пожилую женщину. Она ждала, пока спасатели найдут её внука. Молодой человек жил на 7-м этаже, где в результате атаки произошло возгорание.

видео дня

Женщина рассказала соседям, что незадолго до трагедии внук выходил на связь. Однако через несколько минут спасатели вынесли из дома тело мужчины. Бабушка узнала в нем своего внука.

  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026
    Последствия атаки на Киев в ночь на 20 августа 2026 Фото: ГосЧС Украины

После этого она не смогла сдержать слёз и лишь воскликнула: "За что ему такая судьба".

В комментарии изданию "Апостроф" жительницы Киева рассказали подробности трагической гибели мужчины. По их словам, его во время взрыва завалило, и погибший задохнулся.

"Он лежал на кровати, кровать перевернулась. И от этого угарного газа он не смог (выжить - Главред)", - отметила соседка погибшего.

Будет ли атаковать РФ Украину 24 августа

Главред писал, что, по словам народного депутата, секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, Россия может использовать День Независимости для нового массированного удара.

Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, хотя и спрогнозировать его сейчас практически невозможно. На сегодняшний день никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа нет, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.

Удар по Киеву 20 августа - последние новости

Напомним, Главред писал, что жертвами вражеской атаки 20 августа стали 12 жителей Киева, а еще один человек погиб в области. Около 40 человек получили ранения.

В Минобороны РФ прокомментировали массированную атаку на Киев и Киевскую область в ночь на 20 августа. В вражеском оборонном ведомстве заявили о якобы "успешном поражении" военных и транспортно-логистических объектов.

Ранее стало известно, что попадания, разрушения и пожары в результате вражеских ударов этой ночью зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

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