Что ни в коем случае нельзя просить у Господа: приметы 18 сентября

18 сентября церковь почитает память святой мученицы Ариадны Фригийской. Как сообщает Главред, она была рабыней знатного человека Тертилла. Однажды она отказалась идти на праздник жертвоприношения идолам, так как исповедовала христианскую веру.

За это девушку бросили в темницу, где ее жестоко избили и морили голодом. Однако Ариадна оставалась непоколебимой и даже сбежала из тюрьмы. Она пыталась уйти из города, но за ней послали погоню. Господь избавил Ариадну от рук преследователей.

Что можно делать 18 сентября

В этот день нужно помолиться. У святых просят здоровья, семейного благополучия и счастья.

В этот день нужно сделать доброе дело. Чем больше хорошего вы сделаете, тем больше хорошего к вам вернется.

В этот день нужно собрать ягоды шиповника. Сделать это нужно до первых заморозков, пока те обладают целебными свойствами.

Что нельзя делать 18 сентября

1. Нельзя 18 сентября отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

2. Нельзя 18 сентября хвастаться успехами. Вы рискуете всего лишиться.

3. Нельзя 18 сентября ссориться. Иначе конфликты затянутся надолго.

4. Нельзя 18 сентября просить у Господа больше, чем нужно. Стоит довольствоваться тем, что дано.

Приметы 18 сентября

Если в этот день береза не сбросила свои листья, то зима будет теплой.

Если в этот день не видно журавлей, то тепло продержится до ноября.

Если в этот день уже отлетели журавли, то к концу месяца придет мороз.

Если в этот день стоят высокие сорняки, то зимой будет много снега.

