Что нужно сделать с одеялом и постелью, чтобы избавиться от бед: приметы 20 сентября

Что нельзя делать 20 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от проблем и принесут здоровье.

Что нельзя делать 20 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день высоко летают птицы

Какие деньги нельзя пересчитывать в этот день

Что нужно сделать с постельным бельем 20 сентября

20 сентября церковь почитает память благословенного князя Михаила Черниговского и его боярина Федора. Как сообщает Главред, Михаил был князем в XIII веке. Когда на Киев в 1240 году пыталась напасть армия монголов, князь искал союзников среди других государств, но все ему отказали. Это позволило Батыю взять город.

Князь Михаил вместе с боярином Федором отправился в Орду после того, как ханские послы обложили Киевскую Русь данью. Однако договориться не получилось.

Их заставили пройти через очищающий огонь и поклониться солнцу, прежде чем встретиться с ханом. Михаил и Федор отказались, твердо заявив, что они исповедуют христианство, за что их и казнили.

Что можно делать 20 сентября

В этот день нужно собрать урожай лука. Из него стоит приготовить блюдо. Считается, что оно принесет здоровье и благополучие на весь год.

В этот день нужно помолиться. У святого просят исцеления и зашиты от врагов.

В этот день нужно вывесить на улице одеяла, подушки и постельно белье. Считается, что ветер "выдует" из них болезни и принесет здоровье.

В этот день нужно сделать уборку, вымыть окна и зеркала. Тогда в дом придет благополучие и достаток.

Что нельзя делать 20 сентября

1. Нельзя 20 сентября пересчитывать мелочь в кошельке. Предки верили, что это приведет к денежным потерям.

2. Нельзя 20 сентября возвращать пустой чужую сумку или посуду. Иначе из вашего дома уйдет достаток.

3. Нельзя 20 сентября принимать подарки. Считается, что это может обернуться несчастьем.

4. Нельзя 20 сентября нарекать на судьбу. Иначе все сказанное вернется в двойном размере.

5. Нельзя 20 сентября сжигать шелуху лука. Предки верили, что это может навлечь беду.

Приметы 20 сентября

Если в этот день на хвойных открылись шишки, то будет тепло.

Если в этот день птицы летят высоко, то осень будет мокрой и холодной.

Если в этот день с березы или клена не опали листья, то зима будет суровой.

Если в этот день листья есть еще на вишне, то зима будет теплой, но мокрой.

