Голодный или щедрый год: что говорят приметы о листопаде, первом снеге и звездопаде

Наши предки всегда пользовались народными приметами, чтобы определить, каким будет следующий год - урожайным или нет. Глядя на листопад, первый снег и другие особенности осенней погоды, многие огородники до сих пор продолжают прогнозировать следующий дачный сезон.

Какие есть приметы про огород, рассказали на Youtube-канале Полтавский хуторок.

Какие самые популярные приметы

Увидев осенью сильный звездопад, готовьтесь к бедному на урожай году. Такое небесное явление свидетельствует о том, что фрукты и овощи уродятся плохо, независимо от погодных условий.

Многие опытные садоводы, узнав о сильном звездопаде в осенние месяцы, стараются в будущем сезоне сделать как можно больше посадок. Это позволяет вырастить хотя бы минимальный урожай. От деревьев и кустарников в этом случае ждать большого количества плодов уже не приходится.

Если первый выпавший снег окажется мокрым и быстро растает, это значит, что зима будет скудной на осадки, но морозной. В этом случае земля, не прикрытая толстым снежным слоем, сильно промерзнет, а вместе с ней и корни плодовых деревьев и кустарников. Чтобы хоть как-то помочь растениям, можно замульчировать их приствольный круг, но от сильных морозов это не спасет. Также промерзшая земля будет менее плодородной, поэтому и от посадок не стоит ждать богатого урожая.

Недостаточное количество осадков в осенние месяцы приведет к тому, что зимой земля будет сильно промерзать. Это повредит корневую систему деревьев и особенно кустарников, корешки которых чаще всего расположены близко к поверхности почвы. Также отсутствие осадков опасно для надземной части деревьев. Зимой растения получают небольшое количество влаги из почвы, а затем испаряют ее через стволы и ветви. Если земля будет недостаточно увлажнена, деревья и кустарники сильно засохнут, а их кора потрескается. Это явление называется зимняя засуха. Чтобы избежать такой проблемы, можно провести влагозарядный полив, который наполнит почву достаточным количеством воды.

Наши предки считали, что если осенью листья падают на землю исключительно наружной стороной, это предвещает голодный год. Приготовьтесь в следующем сезоне бороться за урожай с непокорной стихией.

Стоит учитывать, что не все приметы, в которые верили наши предки, стоят внимания современных огородников.

"Но чем больше опыта в посадке и выращивании овощей у вас будет накапливаться, тем лучше вы начнете понимать, каким суевериям стоит доверять, а каким - нет", - рассказали на канале.

