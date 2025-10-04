Каких людей надо держать подальше: 6 типов токсичных знакомых, что разрушают жизнь

Умение вовремя попрощаться с людьми, которые забирают энергию и снижают самооценку, является важным шагом для собственного счастья.

Не все люди, которые приходят в нашу жизнь, делают ее лучше. Некоторые же наоборот, они истощают, снижают уверенность в себе и держат в токсичных отношениях, пишет Главред со ссылкой на экспертов РБК-Украина.

Психологи подчеркивают: умение вовремя распознать таких знакомых и попрощаться с ними - это взрослый, зрелый и важный шаг к внутреннему равновесию и гармонии

Как распознать токсичного человека?

С какими людьми стоит разорвать связь:

Вечные критики. Они всегда найдут повод упрекнуть, их слова обесценивают ваши достижения, высмеивают мечты и сеют сомнения. Постоянное пребывание рядом с такими людьми постепенно разрушает вашу самооценку.

Манипуляторы. Их главное оружие - чувство вины. Они часто говорят: "ты же друг" или "если любишь, то должен сделать". В результате вы делаете то, чего не хотите, теряя собственную свободу выбора.

Эмоциональные вампиры. Вместо радости после встреч с ними вы чувствуете усталость. Они бесконечно жалуются, требуют поддержки, но сами никогда не дают ничего в ответ.

Негативисты. Для них жизнь - это сплошная проблема: работа не та, люди плохие, страна не нравится. Если долго быть рядом с такими людьми, вы начинаете смотреть на мир сквозь их "черные очки", постепенно теряя собственный оптимизм.

Эгоисты. Они сосредоточены только на себе: требуют внимания и поддержки, но в ответ ничего не предлагают. Это односторонние отношения, которые только истощают.

Те, кто тянет назад. Они не верят в вас и все время повторяют: "у тебя не получится". Их присутствие лишает шансов на развитие и новые возможности.

Важно помнить: отказ от токсичных людей - это никак не проявление эгоизма, а забота о собственном спокойствии. Когда вы закрываете двери для тех, кто разрушает, вы открываете пространство для тех, кто действительно поддержит и вдохновит.

Также недавно эксперты назвали секрет долголетия самой старой женщины в мире. Не держать токсичных людей рядом - тоже ключик к счастью.

