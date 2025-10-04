Каких людей надо держать подальше: 6 типов токсичных знакомых, что разрушают жизнь

Ключевое:
Не все люди, которые приходят в нашу жизнь, делают ее лучше. Некоторые же наоборот, они истощают, снижают уверенность в себе и держат в токсичных отношениях, пишет Главред со ссылкой на экспертов РБК-Украина.
Психологи подчеркивают: умение вовремя распознать таких знакомых и попрощаться с ними - это взрослый, зрелый и важный шаг к внутреннему равновесию и гармонии
Как распознать токсичного человека?
С какими людьми стоит разорвать связь:
- Вечные критики. Они всегда найдут повод упрекнуть, их слова обесценивают ваши достижения, высмеивают мечты и сеют сомнения. Постоянное пребывание рядом с такими людьми постепенно разрушает вашу самооценку.
- Манипуляторы. Их главное оружие - чувство вины. Они часто говорят: "ты же друг" или "если любишь, то должен сделать". В результате вы делаете то, чего не хотите, теряя собственную свободу выбора.
- Эмоциональные вампиры. Вместо радости после встреч с ними вы чувствуете усталость. Они бесконечно жалуются, требуют поддержки, но сами никогда не дают ничего в ответ.
- Негативисты. Для них жизнь - это сплошная проблема: работа не та, люди плохие, страна не нравится. Если долго быть рядом с такими людьми, вы начинаете смотреть на мир сквозь их "черные очки", постепенно теряя собственный оптимизм.
- Эгоисты. Они сосредоточены только на себе: требуют внимания и поддержки, но в ответ ничего не предлагают. Это односторонние отношения, которые только истощают.
- Те, кто тянет назад. Они не верят в вас и все время повторяют: "у тебя не получится". Их присутствие лишает шансов на развитие и новые возможности.
Важно помнить: отказ от токсичных людей - это никак не проявление эгоизма, а забота о собственном спокойствии. Когда вы закрываете двери для тех, кто разрушает, вы открываете пространство для тех, кто действительно поддержит и вдохновит.
