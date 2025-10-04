Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Каких людей надо держать подальше: 6 типов токсичных знакомых, что разрушают жизнь

Даяна Швец
4 октября 2025, 02:45
16
Умение вовремя попрощаться с людьми, которые забирают энергию и снижают самооценку, является важным шагом для собственного счастья.
ссора, скандал
От каких людей пора отказаться / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Ключевое:

  • Психологи назвали людей, которые тянут вас назад
  • Привычки людей, которых стоит убрать из своего окружения

Не все люди, которые приходят в нашу жизнь, делают ее лучше. Некоторые же наоборот, они истощают, снижают уверенность в себе и держат в токсичных отношениях, пишет Главред со ссылкой на экспертов РБК-Украина.

Психологи подчеркивают: умение вовремя распознать таких знакомых и попрощаться с ними - это взрослый, зрелый и важный шаг к внутреннему равновесию и гармонии

видео дня

Как распознать токсичного человека?

С какими людьми стоит разорвать связь:

  • Вечные критики. Они всегда найдут повод упрекнуть, их слова обесценивают ваши достижения, высмеивают мечты и сеют сомнения. Постоянное пребывание рядом с такими людьми постепенно разрушает вашу самооценку.
  • Манипуляторы. Их главное оружие - чувство вины. Они часто говорят: "ты же друг" или "если любишь, то должен сделать". В результате вы делаете то, чего не хотите, теряя собственную свободу выбора.
  • Эмоциональные вампиры. Вместо радости после встреч с ними вы чувствуете усталость. Они бесконечно жалуются, требуют поддержки, но сами никогда не дают ничего в ответ.
  • Негативисты. Для них жизнь - это сплошная проблема: работа не та, люди плохие, страна не нравится. Если долго быть рядом с такими людьми, вы начинаете смотреть на мир сквозь их "черные очки", постепенно теряя собственный оптимизм.
  • Эгоисты. Они сосредоточены только на себе: требуют внимания и поддержки, но в ответ ничего не предлагают. Это односторонние отношения, которые только истощают.
  • Те, кто тянет назад. Они не верят в вас и все время повторяют: "у тебя не получится". Их присутствие лишает шансов на развитие и новые возможности.

Важно помнить: отказ от токсичных людей - это никак не проявление эгоизма, а забота о собственном спокойствии. Когда вы закрываете двери для тех, кто разрушает, вы открываете пространство для тех, кто действительно поддержит и вдохновит.

Также недавно эксперты назвали секрет долголетия самой старой женщины в мире. Не держать токсичных людей рядом - тоже ключик к счастью.

Больше новостей о психологии:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

психолог психическое здоровье психология интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

03:05Синоптик
Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

01:17Украина
ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, - DeepState

ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, - DeepState

00:36Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Гороскоп на сегодня 4 октября: Скорпионам - необычные события, Козерогам - ссора

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Последние новости

04:32

Нужна только зубная щетка: лайфхак для невероятного объема волос

03:56

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

03:30

Опытные грибники чаще всего ошибаются: как правильно собирать грибыВидео

03:05

Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с женщиной в офисе за 45 секунд

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
02:45

Каких людей надо держать подальше: 6 типов токсичных знакомых, что разрушают жизнь

01:43

Их недооценивают: астролог назвала 3 знака зодиака с самым высоким IQ

01:17

Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

00:36

ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, - DeepState

Реклама
00:05

Британцы массово заливают жидкость для мытья посуды раковину: в чем причина

00:01

Сочи массированно атаковали дроны, когда там находился Путин - СМИ

03 октября, пятница
23:51

Путин в отчаянии из-за войны и идет на беспрецедентный шаг: СМИ узнали детали

22:39

Маленькие, но важные: для чего нужны синие таблички с цифрами на дорогахВидео

22:10

Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

21:42

Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

21:26

По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

21:09

Атаки по Украине возрастут зимой: разведка Эстонии назвала самую опасную цель РФ

21:09

"Прогнозы врачей не радуют": путинист Киркоров приготовился к смерти

20:50

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

20:48

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Реклама
20:41

Не спасет даже Китай: эксперт рассказал, как прищучить Путина по-крупному

20:24

Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

20:20

Андрей Матюха и деятельность его фонда: цифровые решения, помощь больницам и международные проекты актуально

20:06

В жизни Кита Урбана нашли новую женщину, от Николь Кидман он может получить миллионы

19:55

Цены растут, как на дрожжах: популярный овощ подорожал на 14% за неделю

19:31

Влупит 0 градусов, будет сыпать снег и лить дождь: украинцев предупредили о непогоде

19:10

Терпеть никто не будет: Путин гарантирует своему населению холодную и темную зимумнение

19:05

"Такое делается без предупреждения": ПриватБанк "выносит приговор" пенсионерам

18:57

75 лет и 139 дней: Джокович и Чилич провели самый возрастной матч в ШанхаеВидео

18:48

Староконстантинов с 13 века сменил пять имен: откуда взялось современное название

18:48

Остановка поставок вооружений США Украине из-за шатдауна: важное заявление МИД

18:14

Не выглядят на свои годы: эти три даты рождения дарят вечную молодость

17:55

Терминалы, банкоматы и приложение не будут работать: ПриватБанк остановит все финансовые операции

17:33

Китай "резко включается": неожиданный прогноз завершения войны в УкраинеВидео

17:29

Орбан: Судьба Украины – быть с Россией

17:23

Убийство Парубия заказала Россия - СБУ нашла "неопровержимые доказательства"

17:17

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик гладит рубашку за 85 сек

16:59

ВСУ могут выйти из важного города: известно, есть ли угроза "открытия ворот"

16:55

Будет мощным оберегом: что нужно повесить над дверью, приметы 4 октября

16:52

Обалденная намазка: форшмак по абсолютно новому рецептуВидео

Реклама
16:46

Доллар и евро внезапно полетели вниз: новый курс валют на 6 октября

16:46

Принц Уильям рассказал, как дети отреагировали на рак Кейт Миддлтон

16:25

Газодобыча подверглась самой масштабной атаке: Свириденко раскрыла план РФ на зимуФото

16:24

Только две даты в октябре для хорошего урожая: когда сажать озимый лук

16:21

"Она прям взорвалась": продюсер Дорофеевой назвала конкурентов певицы

16:16

Четыре магнитных бури обрушатся на Украину: названы самые опасные даты

16:15

Время выходить из зоны комфорта: октябрь скоро изменит судьбу ТОП-4 знаков зодиака

16:09

Евро взлетит быстрее, чем доллар: банкир рассказал о курсе валют с понедельника

15:46

Отменяют концерты: путинистка Успенская вынуждено срочно ложится на операцию

15:40

Финансовый магнетизм: нумерологи раскрыли даты рождения истинных миллионеров

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотап
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять