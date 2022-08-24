В Украине растет негативное отношение к россиянам и белорусам – опрос

Около 81% украинцев негативно относятся к россиянам - опрос / УНИАН

Отношение к жителям России и Беларуси среди украинцев продолжает ухудшаться. В августе негативно относятся к россияне 81% украинцев, 52% плохо относятся к белорусам. К россиянам, которые живут на территории Украины, отношение преимущественно нейтральное. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.

Согласно данным опроса, который был проведен в период 17-18 августа, фиксируется тенденция ухудшения отношения среди украинцев к россиянам и белорусам. Социологи видят изменения в течение последних нескольких месяцев.

"Исследование показало дальнейшее ухудшение отношения украинцев к жителям России и Беларуси. 81% негативно относятся к россиянам (в апреле 2022 – 69%, в апреле 2021 – 41%), 14% – нейтрально, только 3% – положительно. К белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 – 33%, в апреле 2021 – 4%), нейтрально – 34%, положительно – 10%", - отмечают специалисты.

Также указывается, что к россиянам, которые живут в Украине, отношение, в основном, нейтральное (42%).

Положительное отношение к ним у 22% респондентов. Отрицательное – у 29% участников опроса.

Кроме того, у 51% украинцев, в целом, положительное отношение к русскоязычным украинцам.

Нейтральное у 31%. Отрицательное отношение зафиксировали лишь у 14%.

Кроме того, социологи также заметили, что в ситуации с войной России против Украины, отношение к русскоязычным украинцам стало лучше – показатель вырос с 37% в апреле прошлого года до 51% в августе 2022 года. Однако за последние 4 месяца показатели позитивного отношения немного снизились в пользу нейтральных. Впрочем, негативного роста также нет.

Напомним, согласно опросу социологов, если бы украинцам предстояло сегодня голосовать за Независимость Украины, решение поддержали бы 97% респондентов. Год назад показатель составлял 80%. Однако в 2012 году сторонников украинской государственности было всего 62%.

К слову, по результатам июльского опроса Киевского международного института социологии, 84% украинцев не готовы идти на уступки России по территориям. Причем даже в том случае, если война затянется.

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