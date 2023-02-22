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Вопрос уже давно решен: дипломат рассказал, что ждет Украину после войны

22 февраля 2023, 08:33
Мы мечтали об этом в начале 90-х, когда только возникли вопросы о будущей архитектуре безопасности в Европе и мире, считает Владимир Огрызко.
НАТО, Владимир Огрызко
НАТО, Владимир Огрызко / Униан, Главред

Западные страны уже даже не обсуждают перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС. Этот вопрос уже решен.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что все, разве что кроме премьера Венгрии Виктора Орбана и других представителей "пятой колонны" Кремля, поняли, насколько сильной духом является украинская нация – нация, которой они сами пророчили скорый упадок, разгром и исчезновение с карты мира.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

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"Сейчас они увидели, что Украина и украинский народ – это та нация, которая понимает, что такое ценности и свобода, за которые мы боремся отчаянно, проливая кровь сыновей и дочерей, но непреклонно двигаясь к своей победе. Для многих из них это моральный пример, и они сегодня об этом говорят открыто. Они восхищены тем духом сопротивления, который демонстрирует Украина и украинцы", - пояснил дипломат.

По словам Огрызко, вопрос о том, что будет с Украиной, уже давно решен.

"Она будет и в Евросоюзе, и в НАТО. Собственно, это то, о чем мы мечтали в начале 90-х, когда только возникли вопросы о будущей архитектуре безопасности в Европе и мире. Но тогда еще, к большому сожалению, к этой архитектуре причисляли и Российскую Федерацию. Теперь эта архитектура будет строиться на действительно ценностных принципах, то есть она будет объединять только те страны, которые имеют общие ценности и хотят вместе их защищать. Россия к такому перечню стран, безусловно, не относится", - подытожил эксперт.

Заявка Украины на вступление в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября прошлого года после того как директор РФ Путин объявил об аннексии украинских территорий, сделал заявление о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в рамках ускоренной процедуры.

По мнению гаранта, Украина уже прошла свой путь для интеграции в блок и стала фактически его союзником.

Позже президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку интеграции Украины в Североатлантический альянс. Они призвали НАТО усилить военную помощь Киеву и потребовали от агрессора России вывести свои войска с украинской земли.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает планы Украины по вступлению в НАТО. Двери для Киева остаются открытыми. Однако решение должны поддержать все 30 стран-участников Альянса.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине НАТО Владимир Огрызко
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