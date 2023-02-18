Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса летом – Стефанчук

На Вильнюсском саммите Украина может получить приглашение в НАТО, подчеркнул спикер парламента.

Руслан Стефанчук рассказал о перспективе вступления Украины в НАТО / УНИАН

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит приглашение в Североатлантический альянс.

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО - ред.) и начнет уже свой путь в Альянс", — заявил он в эфире национального телемарафона в субботу.

Он отметил, что среди тем, которые обсуждают на полях Мюнхенской конференции по безопасности - "вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО".

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Как известно, саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться уже после победы в войне с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции России. По словам Мкрона, Украина подверглась российской агрессии и нуждается в гарантиях безопасности. Однако такие гарантии должны быть предоставлены и самой Москве. Все закончится переговорами и нельзя допустить, чтобы их вели Китай и Турция.

Отметим, недавний соцопрос показал, что украинцы поддерживают возобновление ядерного статуса Украины и считают, что наиболее оптимальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО.

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