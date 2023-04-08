Оккупанты могут атаковать Украину управляемыми бомбами весом 1,5 тысячи кг - Игнат

Представитель Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что российские оккупанты атакуют управляемыми бомбами по всей линии фронта – от Черниговской области до юга.

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Оккупанты могут атаковать Украину управляемыми бомбами весом 1,5 тысячи кг / defence-ua.com, скриншот

Российские оккупационные войска могут начать регулярно атаковать украинские города управляемыми бомбами весом 1500 кг. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Как отметил Игнат, российские оккупанты атакуют управляемыми бомбами по всей линии фронта – от Черниговской области до юга.

По его словам, противник обнародовал информацию, что глава Министерства обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу проверял один из предприятий оборонного производства и рассказал о планах производства на 2023 год, которые включают создание 1500-тонных бомб с возбудителями и GPS-навигацией. Кроме того, эти бомбы будут оснащены крыльями для повышения точности удара.

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Он подчеркнул, что такие бомбы наносят удары с дистанции от 50 километров, самолеты-носители могут находиться за линией боевого столкновения или государственной границы. Средств, которые бы позволяли их сбивать, Украина пока не имеет.

"Нам нужны средства, которые могут противостоять и сбивать носители. Это системы Patriot, SAMP-T, современные самолеты F-16 или другие самолеты четвертого поколения", - подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее российские оккупанты жестоко обстреляли Белополье Сумской области. В результате обстрела разрушена школа, дом, админздание, еще много домов повреждено. Оккупанты применили "умную авиабомбу" УМПК, которая является аналогом американской JDAM-ER. Пока неизвестно, как именно страна-агрессор смогла наладить производство этих бомб.

Также сообщалось, что российские захватчики в ночь на 31 марта атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Но при этом они изменили свою тактику – страна-агрессор РФ во время этой атаки сконцентрировала основную силу удара на севере нашего государства. На юге враг ночью не был таким активным.

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