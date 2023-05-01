В боях с оккупантами погиб молодой защитник Украины из Днепропетровщины: ему было всего 23 года

Украина потеряла еще одного своего верного сына, героически сражавшегося с российскими оккупантами. Максим Гостев погиб, выполняя боевое задание.

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Максим Гостев погиб, защищая Украину / Фото facebook.com/vakulove, УНИАН

В боях за свободу Украины погиб молодой защитник Максим Гостев из Криворожского района Днепропетровской области. Воину ВСУ было всего 23 года.

"Во время выполнения боевой задачи оборвалась молодая жизнь еще одного нашего Героя – погиб Гостев Максим Сергеевич, 22.08.1999 года рождения", – говорится в Facebook Вакуловской территориальной громады.

Максима вспоминают как хорошего сына своих родителей, лучшего брата, достойного потомка своей нации и воина, верного воинской присяге.

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"Словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе матери, родных, друзей, знакомых", – говорится в сообщении.

В последний путь воина Максима Гостева близкие и неравнодушные земляки провели 30 апреля в его родном селе Вакулово.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника по поводу непоправимой потери. В эти горькие минуты мы всем сообществом склоняем головы в скорбном почете перед памятью Героя, отдавшего молодую жизнь, защищая покой каждого украинца", – говорится в некрологе.

Как сообщал Главред, в боях за Бахмут Донецкой области погиб 26-летний американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. Он был членом Иностранного легиона, а позже - Комитета сопротивления. Погибший был в США морским пехотинцем и не афишировал свое пребывание на фронте в Украине.

Ранее в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

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