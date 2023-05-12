В боях за Украину погиб сын участника национально-освободительной борьбы 70-х годов Владимир Витив

Владимир Витив встал на защиту родной земли с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, ведь с детства воспитывался настоящим патриотом.

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Владимир Витив погиб, защищая Украину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/chortkiv.city.council

В боях с российскими оккупантами погиб 44-летний защитник Украины Владимир Витив. Его отец Петр Витив был участником национально-освободительной борьбы, входил в подпольную патриотическую Росохатскую группу.

Владимир Витив встал на защиту родной земли с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, ведь с детства воспитывался настоящим патриотом. О гибели воина сообщили в Чортковском городском совете.

"Слишком часто в последнее время в Чертковскую громаду поступают известия, от которых каждый раз стынет кровь. Защищая Украину от московской орды, погиб уроженец села Росохач Владимир Витив. Теперь Герою навсегда 44", – сообщили на малой родине Героя.

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Владимир присоединился к Силам обороны Украины как доброволец.

"Он с детства, как никто другой, знал, что такое Украина и какой ценой сотнями лет приобреталось право на ее самостоятельность. Его отец – Петр Витив – известный в нашем крае участник национально-освободительной борьбы, член подпольной патриотической Россохацкой группы, которая в ночь с 21 на 22 января 1973 года развесила в Чорткове украинские национальные флаги и расклеила антисоветские открытки в честь 55-й годовщины провозглашения независимости УНР. Был арестован 11 апреля 1973 года. Из-за несовершеннолетия уголовное дело не было возбуждено; освобожден из-под стражи 18 апреля 1973 года", – рассказали в Чортковском горсовете.

Свою любимую жену Владимир встретил в Теребовле. Там пара поженилась, родила и воспитывала сына.

Много лет Владимир тяжело работал за границей, строил вместе с семьей планы.

12 мая в 13 часов в Соборе верховных апостолов Петра и Павла местные жители будут встречать павшего защитника Украины.

Далее похоронный кортеж отправится в его родную деревню Росохач.

Владимира Витива будут хоронить в Росохаче в субботу, 13 мая.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

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