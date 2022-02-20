"Это для тебя, Украина! Оставайся сильной": в Финляндии посвятили победу над РФ по хоккею Украине

На Олимпийских играх в Пекине в финале сборная Финляндии победила команду ОКР со счетом 2:1.
В Финляндии посвятили Украине победу своей национальной сборной по хоккею над командой Олимпийского комитета России (ОКР) в финальном матче зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Так в паблике в Facebook HockeyDreams появилось сообщение с поддержкой Украины.
В комментарии к нему написано: "Это для тебя, Украина! Оставайся сильной".
На Олимпийских играх в Пекине в финале сборная Финляндии победила команду ОКР со счетом 2:1 и впервые в своей истории стала олимпийским чемпионом.
В столице Китая будущий победитель выиграл все шесть матчей на турнире.
Скандал на Олимпиаде
Напомним, российская фигуристка Александра Трусова не смогла сдержать эмоций и закатила бурную истерику после выступления в произвольной программе на Олимпиаде-2022.
17-летняя спортсменка стала второй и завоевала серебряную медаль Олимпийских игр.
Трусова в эмоциональной форме заявила своим тренерам, что ненавидит спорт, в котором ей на международной арене так и не удается завоевать "золото".
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