"Это для тебя, Украина! Оставайся сильной": в Финляндии посвятили победу над РФ по хоккею Украине

Финляндия на Олимпиаде 2022 / Reuters

В Финляндии посвятили Украине победу своей национальной сборной по хоккею над командой Олимпийского комитета России (ОКР) в финальном матче зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Так в паблике в Facebook HockeyDreams появилось сообщение с поддержкой Украины.

В комментарии к нему написано: "Это для тебя, Украина! Оставайся сильной".

На Олимпийских играх в Пекине в финале сборная Финляндии победила команду ОКР со счетом 2:1 и впервые в своей истории стала олимпийским чемпионом.

В столице Китая будущий победитель выиграл все шесть матчей на турнире.

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Скандал на Олимпиаде

Напомним, российская фигуристка Александра Трусова не смогла сдержать эмоций и закатила бурную истерику после выступления в произвольной программе на Олимпиаде-2022.

17-летняя спортсменка стала второй и завоевала серебряную медаль Олимпийских игр.

Трусова в эмоциональной форме заявила своим тренерам, что ненавидит спорт, в котором ей на международной арене так и не удается завоевать "золото".

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