"Я ненавижу вас": российская фигуристка на Олимпиаде устроила истерику из-за второго места

Александра Трусова / reuters, скриншот

Российская фигуристка Александра Трусова не смогла сдержать эмоций и закатила бурную истерику после выступления в произвольной программе на Олимпиаде-2022.

17-летняя спортсменка стала второй и завоевала серебряную медаль Олимпийских игр.

Трусова в эмоциональной форме заявила своим тренерам, что ненавидит спорт, в котором ей на международной арене так и не удается завоевать "золото".

"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Не надо, пожалуйста, вы все знали! Все знали! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя", – заявила в слезах Александра.

Позже фигуристка прокомментировала свои слова.

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"Я очень рада, что это получилось. Я настраивалась это сделать тут, в Пекине. Я рада, что будет награждения, что мы получим медали. Я сделала все, что могла, результатом я недовольна, поэтому была злая, расстроена. Я первый раз откатала произвольную с пятерьмя четверными на соревнованиях. Я очень долго ждала этого момента. Рада, что получилось", - отметила Трусова.

Александра Трусова никогда не выигрывала чемпионаты Европы и мира. Ее максимальный результат на этих соревнованиях – "бронза". Кроме того, спортсменка не становилась чемпионкой России.

Драма на Олимпиаде из-за Камилы Валиевой

Лидировавшая после короткой программы российская фигуристка Камила Валиева осталась без медали в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

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В произвольной программе, поставленной под музыку Болеро Мориса Равеля, Камила допустила ряд ошибок, в том числе падение, и получила за прокат 141,93 балла, что стало пятым результатом. С суммой 224,09 балла Валиева стала лишь четвертой, пропустив вперед соотечественниц Анну Щербакову и Александру Трусову, а также японку Каори Сакамото.

Напомним, в Пекине 4 февраля открылась 24-я зимняя Олимпиада. Китай стал первой страной в мире, кому удалось провести и летние и зимние Олимпийские игры.

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