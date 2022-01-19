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Зимние Олимпийские игры-2022: кто представит Украину, где смотреть и все подробности соревнований

19 января 2022, 11:04

Защищать честь Украины в Пекин отправятся 41-42 спортсмена.

Олимпиада-2022
Зимняя Олимпиада-2022 / Reuters

В Пекине 4 февраля откроется 24-я зимняя Олимпиада. Китай станет первой страной в мире, кому удалось провести и летние и зимние Олимпийские игры.

Торжественную церемонию открытия 4 февраля 2022 года примет Национальный стадион Пекина, известный как Птичье гнездо и построенный к Олимпиаде 2008.

Девиз Олимпиады и Паралимпиады 2022 - Вместе ради общего будущего (Together for a Shared Future). Этот вариант был выбран из почти 80 предложений китайских университетов.

Талисман Игр в Пекине - панда Бин Дунь Дунь, имя которой объединяет китайское слово "лед" (обозначает также силу и чистоту) и прилагательное "здоровый, крепкий, жизнерадостный".

Важные даты проведения Олимпиады-2022 в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 официально откроются 4 февраля 2022 года (пятница), а завершатся 20 февраля (воскресенье). ​

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Первый комплект медалей разыграют уже 5 февраля.

Сколько спортсменов примет участие в Олимпиаде-2022

В Играх примут участие 2,9 тыс. спортсменов из 95 стран мира. Будет разыграно 109 комплектов наград.

Паралимпийские зимние Игры, которые также состоятся в Пекине, запланированы на 4−13 марта 2022 года.

Олимпиада-2022 без зрителей

Международный олимпийский комитет принял решение не допускать зрителей на важные соревнования. Как и летняя Олимпиада в Токио, зимние Игры в Пекине пройдут в условиях строгих коронавирусных ограничений.

Все участники Игр будут обязаны делать ежедневные тесты на COVID-19.

Кто будет представлять Украину на Олимпиаде-2022

Защищать честь Украины в Пекин отправятся 41-42 спортсмена. Это больше, чем было на предыдущих зимних Играх в Пхенчхане, когда украинская команда отправилась в Южную Корею в составе 33 спортсменов.

Украинцам удалось завоевать олимпийскую лицензию в:

  • биатлоне,
  • фристайле,
  • фигурном катании,
  • санном спорте,
  • лыжных гонках,
  • горнолыжном спорте,
  • сноуборде,
  • лыжном двоеборье,
  • скелетоне,
  • прыжках с трамплина,
  • шорт-треке.

Полный поименный состав украинской сборной на Игры в Пекине Национальный олимпийский комитет (НОК) утвердит позже.

Шансов завоевать медали в Пекине у сборной Украины меньше, чем на летней Олимпиаде в Токио. Самые большие надежды на зимних Играх украинская сборная традиционно возлагает на биатлонистов.

"Будем откровенны, если мы привезем из Пекина-2022 хотя бы одну медаль, то это уже будет хорошо. Понимаю, что нас пока огорчают биатлонисты. Уверяю, что со стороны министерства сделано все необходимое для подготовки. Теперь слово за ними и их тренерами... Также удача не помешает и нашим фристайлистам, которые в начале зимы были намного успешнее биатлонистов", - говорил в декабре 2021 года министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Где смотреть Олимпийские игры-2022

В Украине официальным транслятором зимней Олимпиады в Пекине является телеканал UA: Перший. Также соревнование можно будет смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.

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