Олимпиада-2022: украинская лыжница попала в доппинг-скандал

МОК принял решение временно отстранить Каминскую от соревнований пока идет расследование.
Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает ITA.
По информации источника, в крови у 34-летней украинки было обнаружено три запрещенных вещества: анаболический стероид и два стимулятора (метилгексанамин и гептаминол). Проба была сдана во время Олимпиады - 10 февраля.
МОК принял решение временно отстранить Каминскую от соревнований пока идет расследование.
Стоит отметить, что украинка может запросить вскрытие допинг-пробы "Б", а также обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).
Напомним, в Пекине 4 февраля открылась 24-я зимняя Олимпиада. Китай стал первой страной в мире, кому удалось провести и летние и зимние Олимпийские игры.
Также Главред писал о том, что украинец Александр Абраменко завоевал серебряную награду во фристайле на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Александр Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике.
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