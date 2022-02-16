Олимпиада-2022: украинская лыжница попала в доппинг-скандал

Украинская лыжница сдала положительный допинг-тест

Украинская лыжница Валентина Каминская сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает ITA.

По информации источника, в крови у 34-летней украинки было обнаружено три запрещенных вещества: анаболический стероид и два стимулятора (метилгексанамин и гептаминол). Проба была сдана во время Олимпиады - 10 февраля.

МОК принял решение временно отстранить Каминскую от соревнований пока идет расследование.

Стоит отметить, что украинка может запросить вскрытие допинг-пробы "Б", а также обжаловать решение о временном отстранении в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

Напомним, в Пекине 4 февраля открылась 24-я зимняя Олимпиада. Китай стал первой страной в мире, кому удалось провести и летние и зимние Олимпийские игры.

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Также Главред писал о том, что украинец Александр Абраменко завоевал серебряную награду во фристайле на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Александр Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике.

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