Украина завоевала первую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине

Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике.
Украинец Александр Абраменко завоевал серебряную награду во фристайле на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Александр Абраменко занял второе место в финале по лыжной акробатике.
Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, а бронза у представителя ОКР Ильи Бурова.
Александр в финале набрал 116,50 баллов.
Абраменко прошел в финал с пятым результатом. У него получился лучший первый прыжок, за который он получил 123.53 балла.
В финале Александр и еще пять его конкурентов имели лишь одну попытку, чтобы показать максимальный результат.
У Абраменко не получился идеальным прыжок, за который судьи поставили оценку 116.50.
Отметим, в 2018 году Александр Абраменко выиграл единственное "золото" для Украины.
Напомним, в Пекине 4 февраля откроется 24-я зимняя Олимпиада. Китай станет первой страной в мире, кому удалось провести и летние и зимние Олимпийские игры.
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